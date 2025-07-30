Облачные сервисы: MWS Cloud в 3.3 раза нарастила облако в Сибири и на треть – в московских ЦОД

30.07.2025, MForum.ru

В Москве дочерняя компания МТС умощнила виртуальную инфраструктуру в ЦОД Авантаж (Лыткарино) и GreenBushDC (Зеленоград). В Новосибирске запущена «вторая зона доступности», что нарастило общие мощности облака MWS Cloud в Сибири в 3.3 раза.

Для расширения были развернуты серверы с высокочастотными процессорами на тактовой частоте 3.25 ГГц, которые хорошо подходят для размещения баз данных и решений SAP и 1С. Поверх виртуальной инфраструктуры можно будет развернуть любые другие облачные сервисы, например, сервисы для работы с данными MWS Data, бизнес- приложения, в том числе российское ПО или сервисы для разработчиков.

Чем хороши подобные облака? Они позволяют бизнесам наращивать потребление облачных мощностей без инвестиций в инфраструктуру, без задержек на поставку и монтаж оборудования. Только за счет наращивания операционных расходов по модели Pay-as-you-go, только за используемые ресурсы.

Новая зона в Новосибирске запущена в модульном ЦОДе МТС, аттестованном по Tier III, что должно убеждать заказчиков в высоком уровне надежности. Вместимость ЦОДа – 250 серверных стоек. Поскольку в Новосибирске у MWS Cloud две зоны доступности, можно реализовывать на их основе отказоустойчивые решения.

«В начале года потребление наших облачных сервисов выросло более чем на треть. Мы стремимся увеличивать мощности нашей инфраструктуры соразмерно росту рынка, чтобы наши клиенты всегда могли получить неограниченные возможности по масштабированию своих ресурсов. При этом мы запускаем новые зоны доступности не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в более отдалённых регионах, чтобы наши клиенты могли переносить свои данные в инфраструктуру, находящуюся максимально близко к своим офисам и производствам», — отметил директор продуктового стрима «Вычисление, хранение, сети и медиа» MWS Cloud Павел Брагин.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Амурская область

--