Развитие сетей: МТС пробует использовать здания АТС для централизации радиосетей сотовой связи

MForum.ru

Развитие сетей: МТС пробует использовать здания АТС для централизации радиосетей сотовой связи

15.04.2025, MForum.ru

Пока что предполагается перенос в здание АТС обычных дискретных BBU с мачт и опор. В мире эту практику называют BBU hotel. В перспективе такая централизация обещает возможности экономии на издержках на BBU, поскольку можно, во-первых, динамически использовать вычислительный ресурс BBU с несколькими RRU, а в дальнейшем, по мере виртуализации BBU, и вовсе обслуживать RRU единым облаком, что в теории позволит снизить затраты на BBU в разы.

Из очевидных минусов – любая централизация, это рост угроз для вывода из строя сразу большого фрагмента сети, если атакована точка централизации или если на ней технический сбой. Тему сегодня предложили Ведомости. Свои мнения/комментарии предложу в формате Q&A:

Действительно ли размещение BBU в АТС вдохнет новую жизнь в АТС? Как сейчас используются АТС и есть ли там возможность размещать BBU?

Не уверен. Кроме того, МГТС продала немало зданий АТС, и они более не используются для размещения телеком оборудования. В оставшихся должно было освободиться место за счет демонтажа устаревшего декадно-шагового коммутационного оборудования. В теории, если это место еще не было занято под мини-ЦОДы (интересно, почему?), то есть возможность задействовать его под размещение BBU. Ведомости приводят данные, что у МГТС сохранилось более 60 опорных АТС фиксированной связи.

Действительно ли размещение BBU в АТС удаленно позволит экономить на закупках BBU? Насколько?

Безусловно. Собственно, ради этого и затеваются такие изменения на сетях. В реальных зарубежных кейсах удается достигать экономии в 30-40%, но в теории можно уменьшить их количество даже в разы, в 3-4 раза и более, например, если функции BBU переносятся на облачные серверы. Выигрыш достигается, например, и потому, что пиковые нагрузки разных сот редко совпадают, и один и тот же вычислительный ресурс может загружаться более оптимально.

Какие преимущества и недостатки есть в установке BBU в АТС? На каком удалении от сайта может размещаться BBU?

Достигается ряд преимуществ - снижается нагрузка на опору, требования к месту на опоре и рядом с ней, требования к подведенной энергомощности. Уже упомянутая экономия на числе BBU - это экономия затрат на развитие сети. Это открывает дорогу к таким стратегическим направлениям развития сетей сотовой связи как Cloud-RAN и O-RAN. Удаление обычно может достигать 10-20 км, при использовании интерфейса CPRI и оптоволокна для подключения BBU к RRU. В сетях 5G с использованием eCPRI расстояние может быть и больше, до 40 км. Основной ограничивающий фактор - не расстояние, а задержка сигнала и стоимость необходимой инфраструктуры.

Можно ли размещать BBU удаленно от сайта только с 5G или с предыдущими поколениями связи тоже?

Безусловно можно использовать подходы C-RAN / BBU hotel и с технологиями 2G / 4G. Но в сетях 5G эффекты от внедрения проявляются в большей степени.

Может ли других операторов заинтересовать размещение BBU в АТС МГТС? Почему?

В теории нельзя этого исключить. Если оператор пользуется транспортной сетью МГТС, то вполне уместно было бы разместиться в АТС, обеспечивающих достаточно мощные оптовоколоконные подключения.

На практике это будет зависеть от ценовой политики МТС/МГТС. Кроме того, это зависит от технологических решений, на которые ориентирован оператор.

А еще не все операторы любят «накачивать деньгами» своих конкурентов.

BBU можно размещать в тех же ЦОД, в городах типа Москвы и Петербурга таких помещений немало, они оснащены оптоволоконными подключениями достаточной мощности, чтобы добиваться необходимой задержки. Так что конкуренты еще подумают, идти ли им на площадки МТС. Но в целом движение к виртуализации BBU интересное и мы еще можем наблюдать примеры движа в эту сторону в России. 

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теги: развитие сетей МТС архитектура сетей централизация BBU

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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