Облачные сервисы: МТС Web Services запустила собственную публичную облачную платформу

05.06.2025, MForum.ru

MWS в октябре 2024 года анонсировала превью собственной облачной платформы в 2q2025. Сказано – сделано. Новая платформа MWS Cloud Platform представила экосистему облачных сервисов для компаний от СМБ до крупного бизнеса или отдельных разработчиков. На момент запуска платформа будет включать 6 сервисов, до конца года их количество вырастет до 15. Запуск платформы состоялся в Нижнем Новгороде в рамках ЦИПР.

MWS Cloud Platform – экосистема инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений. В рамках платформы платформы уже доступно объектное хранилище (Object Storage) для размещения в облаке данных различных объёмов и форматов, виртуальные машины и диски (Compute) для развёртывания вычислительных процессов, сервис быстрой доставки контента (CDN), виртуальные облачные сети (VPC) и ряд дополнительных сервисов.

До конца 2025 года в MWS Cloud Platform появятся платформенные решения для разработчиков и IT-подразделений компаний. Это сервисы для управления Docker-образами и кластерами Kubernetes, а также базами данных ClickHouse, Kafka, PostgreSQL. Кроме того, в облаке станут доступны балансировщик нагрузки и решение для управления ключами шифрования.

Сервисы платформы позволят российским компаниям и разработчикам размещать и обрабатывать в облаке данные любого объёма и формата с неограниченным масштабированием, а также решать задачи по размещению сайтов и приложений, интернет-магазинов, внутренних IT-систем, созданию катастрофоустойчивых решений, а также ряда других сценариев.

В основе платформы — собственные технологии виртуализации вычислительных мощностей и сетевой инфраструктуры. Она не зависит от вендоров и сторонних технологий. MWS управляет всем циклом разработки: от оборудования, каналов связи и дата-центров до кода. Платформа включает в себя единую систему безопасного управления доступом и биллинг, а также предоставляет удобные интерфейсы управления и автоматизации: веб-консоль, API, CLI и Terraform. MWS Cloud Platform была разработана с учётом базового принципа Security-by-design, что обеспечивает наивысший уровень кибербезопасности. Она будет развёрнута в двух геораспределённых ЦОД уровня отказоустойчивости Tier III, что повышает её доступность для заказчиков.

«Мы строим один из крупнейших бигтехов России — МТС Web Services. Достижение этой цели невозможно без синергии и взаимной интеграции разных технологий. Одним из таких ключевых направлений для нас является облако. Без надёжной виртуальной инфраструктуры невозможен успешный вывод на рынок большинства наших передовых сервисов. Кроме того, MWS Cloud Platform позволит нам значительно укрепить свои позиции на облачном рынке. Поэтому мы активно инвестируем в развитие собственного облака. Мы создаём платформу с нуля, используя лучшие мировые практики. Это позволяет нам учитывать потребности MWS и гибко настраивать её под нужды наших заказчиков и тренды рынка», — отметил CEO MWS Cloud, вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Зарубинский.

Публичные облачные платформы – актуальная тема. Для МТС это способ укрепления позиции как цифрового экосистемного игрока, альтернатива использованию международных облаков, способ соответствовать требованиям государства, развитие корпоративного направления. В перспективе компания может получить значимую долю на рынке публичных облаков.

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теги: МТС облачные платформы облачные сервисы MWS Cloud

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