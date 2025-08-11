Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО

MForum.ru
11.08.2025,
Глава отдела маркетинга продуктов Realme Фрэнсис Вонг объявил о новой политике обновления программного обеспечения. Realme 14 Pro+, 14 Pro, 14T, 15 Pro и 1515 получат три основных обновления Android (версия ОС), а также исправления безопасности в течение четырех лет.
В будущем все смартфоны Realme номерных серий ("Number Pro", "Number T" и "Number") станут получать обновления на тех же условиях. Это, конечно, далеко от того, что Samsung предлагает для своих смартфонов среднего класса. Но, вполне достойно.
Realme не сообщила ничего нового об обещанных обновлениях для своих флагманских устройств серии GT или более дешевых устройств. Также нет ясности в отношении того, как часто вышеупомянутые телефоны серии Number будут получать исправления безопасности - ежемесячно, раз в два месяца, ежеквартально или как-то еще.
© Антон Печеровый,
