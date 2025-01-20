ЦОД: МТС и МТС Web Services (MWS) запустили сегмент виртуальной инфраструктуры в модульном ЦОД Федоровский в Ленобласти

20.01.2025, MForum.ru

Новый кластер адресован компаниям, которые хотели бы разместить ИТ-системы, требующие больших вычислительных мощностей. Кроме того, на этой площадке будут предоставляться ключевые облачные технологии MWS.

Запуск нового сегмента нарастил облачные мощности Федоровского более чем на 1/3. В будущем на этой платформе реализуют ключевые облачные сервисы, включая резервное копирование, объектное хранилище, виртуальные рабочие места и офисное ПО.

«Облако позволяет компаниям сэкономить время на размещении заказов на оборудование, его логистику и монтаж, а значит, ускорить запуск новых проектов. Виртуальная инфраструктура поднимается за минуты, у бизнеса есть возможность увеличивать или уменьшать её объём в зависимости от потребности и более гибко управлять своими тратами в целом. Это означает, что если предприятие использует меньше вычислительных мощностей, чем рассчитывало, то его серверы не простаивают, а если — больше, нет необходимости ждать новых поставок. Это приводит к росту спроса на виртуальную инфраструктуру у российских компаний. Согласно исследованию MWS, в 2024 году отечественный рынок облаков вырос на 32%. Чтобы удовлетворить растущий спрос заказчиков, мы регулярно расширяем нашу виртуальную инфраструктуру. Кластер в Фёдоровском стал уже 15-ой зоной доступности облачных сервисов MWS», — отметил директор по продуктам МТС Web Services Михаил Тутаев.

Ранее дата-центр оснастили облаком на базе GPU для обучения ИИ. Эта технология позволяет быстро обучать ML-модели и обрабатывать большие массивы данных.

Все модули ЦОД в поселке Федоровское соответствуют мировым стандартам, в частности, Tier 3, и оснащены энергоэффективными системами кондиционирования с адиабатическим охлаждением.

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теги: ЦОД Ленобласть МТС МТС Web Services

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