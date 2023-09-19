Инфраструктура. ЦОД: МТС сообщает о запуске третьего модуля ЦОД в поселке Федоровское

19.09.2023, MForum.ru

Новый модуль увеличивает вместимость ЦОД МТС в Ленобласти на 125 серверных стоек, общая емкость достигла 365 стоек. К объекту подведены 16 МВт электрической емкости. Емкости нового модуля будут задействованы под корпоративные системы МТС, включая облако CloudMTS.

Первые два модуля ЦОД в Федоровском были построены в 2020 году. Все модули соответствуют требованиям надежности TIER III constructed facility, есть сертификаты.

В ЦОД применяются системы кондиционирования с адиабатическим охлаждением, что позволило снизить значение PUE до 1.15 в годовом исчислении. Power Usage Effectiveness - это показатель, отражающий отношение общей потребляемой мощности к полезной мощности, то есть отношение общего энергопотребления оборудования и систем к энергопотреблению вычислительных мощностей.

Выбранный МТС модульный подход позволяет быстро масштабировать вычислительные мощности под любые задачи. Всего у МТС сейчас три таких ЦОД, кроме центра в Федоровском есть также два модульных ЦОД в Приморском крае.

Только в рамках MWS (MTS Web services - развитие облачной инфраструктуры МТС) до 2024 года МТС планирует построить 4 больших ЦОД, а также будут параллельно строиться и оснащаться еще 15 площадок меньшего размера. После 2024 года MWS подразумевает создание порядка 100 микроЦОД.

ЦОДы - не менее важная часть инфраструктуры современного оператора связи, чем сеть радиодоступа или пакетное ядро. Без достаточных емкостей ЦОД операторы не могли бы обеспечивать работу сети и, тем более, оказывать современные услуги. Не удивительно, что операторы активно строят ЦОДы.

Оценки емкости ЦОД в России в 2023 году от iKS-Consulting - 70 300 стоек. Самые большие емкости - у Ростелекома, 21 408 стоек.

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теги: ЦОД МТС Ленобласть модульный ЦОД

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