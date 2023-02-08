Кадры: Александр Соловенчук возглавит МТС в Санкт-Петербурге и области

MForum.ru
08.02.2023,
Александр Соловенчук возглавлял бизнес МТС в Новосибирской области, теперь он будет отвечать за МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Александр Солевенчук, фото пресс-службы МТС
«Александр обладает высоким уровнем экспертизы в области развития цифровых сервисов, запуска инновационных проектов, создания ЦОД. Теперь перед ним стоит задача по дальнейшему укреплению позиций экосистемы МТС на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Уверена, что его многолетний опыт и профессионализм станут катализатором развития новых направлений, продуктов и сервисов для петербургских клиентов», — прокомментировала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.
Александр Соловенчук работает в МТС с 2004 года, начав с должности директора по работе с партнерами филиала МТС макрорегиона «Сибирь», позднее руководил департаментом по работе с розничным рынком. В октябре 2008 года возглавил макрорегиональный филиал ОАО «МТС» в Сибири. В 2016 году назначен на должность директора филиала МТС в Новосибирской области. До прихода в компанию МТС работал в фармацевтике.
Родился в Горно-Алтайске, Республика Алтай, в 1973 году, в 1988 году окончил клиническую ординатуру Новосибирского медицинского института. Женат, воспитывает двоих сыновей.
Надеюсь, теперь мы чаще будем слышать об активностях МТС в Санкт-Петербурге и области.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: кадры МТС Санкт-Петербург Ленобласть
--
Публикации по теме:
02.02. [Новости компаний] FVNO: МегаФон расширил географию домашнего интернета в Петербурге за счет использования инфраструктуры компании Обит / MForum.ru
31.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон улучшил покрытие в Тверской области вдоль железнодорожного маршрута Москва - Санкт-Петербург / MForum.ru
25.01. [Новости компаний] Рефарминг частот: МегаФон улучшил качество мобильного интернета в Санкт-Петербурге за счет рефарминга части диапазона 900 МГц / MForum.ru
27.12. [Новости компаний] MVNO: MCN Telecom расширила территорию услуг - Иваново / MForum.ru
26.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон обеспечил интернет и голосовую связь в Лахта Центре / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: HKUST Xunfei T20 Pro – «обучающая машина» с экраном 2,5К и АКБ 12000 мАч / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus 11R представлен в Индии / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Buds Ace – TWS наушники с 12,4 мм диафрагмой и титановым покрытием / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 2 представлен официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 на чипсете Snapdragon 695 / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 Pro на Snapdragon 778G / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Blackview Oscal S80 – защищенный смартфон с АКБ емкостью 13 000 мАч / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: BLU G72 Max с Helio G37 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Tecno Phantom V Fold замечен на живых фото / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: В сети появилось изображение Sony Xperia 1 V / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+ представлены официально / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 5 Lite / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo5 с зарядкой 240 Вт представят 9 февраля / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: В работе смартфоны семейства iQOO 12 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Chuwi HiPad XPro с ценником $150 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V40 появился на живых фото / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G53 на чипсете Snapdragon 480+ / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru