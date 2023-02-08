Кадры: Александр Соловенчук возглавит МТС в Санкт-Петербурге и области

08.02.2023, MForum.ru

Александр Соловенчук возглавлял бизнес МТС в Новосибирской области, теперь он будет отвечать за МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти.



Александр Солевенчук, фото пресс-службы МТС

«Александр обладает высоким уровнем экспертизы в области развития цифровых сервисов, запуска инновационных проектов, создания ЦОД. Теперь перед ним стоит задача по дальнейшему укреплению позиций экосистемы МТС на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Уверена, что его многолетний опыт и профессионализм станут катализатором развития новых направлений, продуктов и сервисов для петербургских клиентов», — прокомментировала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Александр Соловенчук работает в МТС с 2004 года, начав с должности директора по работе с партнерами филиала МТС макрорегиона «Сибирь», позднее руководил департаментом по работе с розничным рынком. В октябре 2008 года возглавил макрорегиональный филиал ОАО «МТС» в Сибири. В 2016 году назначен на должность директора филиала МТС в Новосибирской области. До прихода в компанию МТС работал в фармацевтике.

Родился в Горно-Алтайске, Республика Алтай, в 1973 году, в 1988 году окончил клиническую ординатуру Новосибирского медицинского института. Женат, воспитывает двоих сыновей.

пресс-релиз МТС

Надеюсь, теперь мы чаще будем слышать об активностях МТС в Санкт-Петербурге и области.

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теги: кадры МТС Санкт-Петербург Ленобласть

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