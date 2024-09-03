Геопозиционирование: МТС запустила бесплатный сервис "Кто/Где" с поддержкой настраиваемых геозон

03.09.2024, MForum.ru

Геопозиционирование детей (и родителей почтенного возраста) - одна из весьма востребованных функций. О реальной пользе можно поспорить, но хотя бы иллюзию контроля за ситуацией этот сервис обеспечивает. А потому является востребованным. Долгое время безальтернативным вариантом была соответствующая бесплатная услуга от Google Map. Но ее, увы, вскоре отключат для пользователей из России. К счастью, появляются и отечественные альтернативы, в частности МТС представила сервис "Кто/Где".

В приложении сервиса можно настраивать "геозоны" - виртуальные границы на карте, пересечение которых телефоном ребенка будет вызывать отправку соответствующего push-уведомления. МТС позволяет настроить до 10 геозон для разных пользователей.

МТС обещает высокую точность определения координат с использованием GNSS и машинного обучение. Говорится о точности вплоть до 21 метра - неплохо, если так. Платформа, обеспечивающая работу услуги, получает данные не только от спутников, но и от базовых станций, что позволяет сохранять работоспособность системы, даже если кто-то глушит сигналы GNSS.

Обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

За последний год количество пользователей геосоциальными картами в России увеличилось на 40% и сейчас составляет более 9 миллионов. Мы предлагаем актуальный сервис с уникальными функциями, и наша главная цель – сделать приложение максимально удобным, чтобы родители могли быть уверены в безопасности своих детей, где бы они ни находились. Уверены, что с началом нового учебного сезона сервис станет ещё более востребованным у пользователей», — прокомментировал Андрей Горшков, руководитель продукта Кто/Где.

Сервис был запущен в марте этого года в рамках бета-версии. За короткий срок среднемесячное число пользователей приблизилось к отметке 100 тыс. человек. Более 60% из них не являются абонентами МТС. Согласно данным, пользователи приложения используют сервис четыре раза в день, а суточная активность достигает пика в 17:00. В топ регионов по числу пользователей вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Ростовская и Новосибирская области.

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теги: МТС геопозиционирование безопасность услуги

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