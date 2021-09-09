Анализ пассажиропотоков: МегаФон поможет улучшить работу транспорта в Нижневартовске (ХМАО)

MForum.ru
09.09.2021,
МегаФон и его партнер, предприятие "Строй Инвест Проект", поможет властям Нижневартовска с информацией о транспортных потоках города, включая создание матрицы перемещений жителей между районами.
Как обычно в таких ситуациях, будет задействована технология Big Data и обезличенные данные. Анализ поможет вычислить необходимое для города количество автобусов.
«Использование больших данных - эффективный способ применения методики при стратегической планировании городской инфраструктуры. МегаФон - один из лидеров по внедрению инновационных ИТ-решений. Наш опыт в реализации крупномасштабных проектов, широкий спектр цифровых полки продуктов клиентам делать более эффективными и успешными. В Югре у нас прекрасно развита мобильная сеть, которая поможет проанализировать и проанализировать большой массив данных, необходимые для построения оптимальной транспортной схемы города », - отметил директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов.
Подрядчики завершат работы еще до конца 2021 года, планируется предложить заказчику несколько вариантов оптимизации транспортной сети.
«Наша компания подобные проекты реализует в 54х России. Особенность столицы Самотлора является предпочтением жителей больше личный автомобиль, а не общественный транспорт. Как правило, в больших городах это соотношение обратное. «Исследование и модернизация» поможет вам реализовать систему «Строй Инвест Проект», - рассказала Яна Янко представитель разработчика системы.
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теги: МегаФон геопозиционирование анализ пассажиропотоков услуги Big Data телеком
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