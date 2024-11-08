Мониторинг активов: МТС и 4ГНСС улучшили платформы SKAI и Мобильные сотрудники

MForum.ru
08.11.2024,
Эти платформы предназначены для управления коммерческими автопарками. Новый ПАК, разработанный в МТС с использованием решения 4ГНСС, позволяет повысить точность мониторинга использования специализированной техники в сельском хозяйстве, промышленности, городских инфраструктурных проектах, ускорить поиск активов.
Новый ПАК обладает функционалом определения точных координат с помощью специального ГНСС приемника нового поколения, работающего с сантиметровой точностью.
Такое решение упростит и ускорит контроль следования техники по маршрутам или поиск активов. В сельском хозяйстве такая точность также все более востребована.
Был разработан терминал сбора и передачи данных, который сохраняет полный функционал многочастотного ГНСС приемника. Его можно оснащать дополнительными опциями, например, встроенным GSM модемом. Такое решение позволяет не только накапливать данные для последующего анализа, но и передавать точные координаты в режиме реального времени.
«Целому ряду отраслей необходима абсолютная точность показаний, чтобы избежать финансовых потерь, предотвратить нецелевое использование ресурсов, а также обеспечить качество и безопасность движения в режиме реального времени. Мы усовершенствовали функционал наших сервисов для работы с высокоточными координатами, поддержав интеграцию с новейшим оборудованием, что позволяет повысить контроль качества исполнения работ на всех этапах», — отметил руководитель центра «Геосервисы» МТС Алексей Роговцев.
«Flybox-2 — малогабаритный многофункциональный ГНСС-приемник с гибким набором опций, может быть оснащен GSM, IMU, а также УКВ-модемом. Создан специально для применения в приложениях, ограниченных по размерам и не требующих защиты IP67. Конструкция приемника специально разработана для возможности модификации и расширения функционала по мере роста задач», — прокомментировал технический директор «4ГНСС» Денис Шелаев.
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теги: МТС мониторинг активов fleet management управление транспортом геопозиционирование
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