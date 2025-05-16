PNT: SpaceX обещает FCC возможность создать альтернативу GPS на базе своего созвездия

MForum.ru

PNT: SpaceX обещает FCC возможность создать альтернативу GPS на базе своего созвездия

16.05.2025, MForum.ru

Идея муссируется и даже испытывается не первый год, можно найти соответствующие публикации и в 2024, и в 2023 году, а может быть и ранее. На днях SpaceX обратилась к FCC, уведомив чиновников, что уже готова к решению этой задачи. Об этом рассказывает PCmag.

На этот раз идеи SpaceX могут, что называется, прийтись ко двору, поскольку FCC недавно представила публичный запрос на предложения разработки альтернатив GPS, системы, поставщиком которой годами было Минобороны США.

Цель FCC – внедрить решения, обеспечивающие позиционирование, навигацию и синхронизацию (PNT - Positioning, Navigation, Timing) в дополнение к GPS.

SpaceX сообщила что уже давно работает над функцией PNT для своего D2C сервиса Starlink, который находится в стадии публичной бета-версии, и будет запущен вместе с T-Mobile в июле 2025.

Компания отмечает, что «SpaceX рассчитывает сыграть неотъемлемую роль в создании более надежной, устойчивой и безопасной экосистемы PNT для американцев и людей во всем мире».

В письме отмечается также, что спутники Starlink уже могут работать независимо от GPS.

В 3GPP работают над вариантом стандарта, который позволит обеспечивать PNT без GNSS, сообщала FCC в апреле 2025. Это означает, что спутниковые системы, использующие соответствующие стандарты, смогут предложить потребителям PNT. Без GNSS, включая GPS.

Это, конечно, не панацея, поскольку глушилкам и системам спуфинга все равно, какие сигналы глушить. Но спутники SpaceX ближе к поверхности планеты, их сигналы могут быть мощнее, к тому же их плотность намного выше, а методы шифрования надежнее.

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теги: PNT геопозиционирование GPS SpaceX

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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