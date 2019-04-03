Телеком: МТС объявила о запуске в Архангельской области поддержки NB-IoT

03.04.2019, MForum.ru

МТС объявила о запуске в Архангельской области поддержки NB-IoT. Корпоративным клиентам МТС предлагает специальный тариф, в нем есть линейка фиксированных пакетов сроком 1 год и объемом 1 МБ, 12 МБ и 50 МБ. В тариф включен доступ к платформе "IoT/M2M Менеджер", обеспечивающей онлайн статистику, диагностику, геопозиционирование и контроль расходов.

Пресс-релиз компании. Подробнее об NB-IoT.

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теги: телеком услуги NB-IoT МТС Архангельская область