Телеком: МТС объявила о запуске в Архангельской области поддержки NB-IoT

MForum.ru
03.04.2019,
МТС объявила о запуске в Архангельской области поддержки NB-IoT. Корпоративным клиентам МТС предлагает специальный тариф, в нем есть линейка фиксированных пакетов сроком 1 год и объемом 1 МБ, 12 МБ и 50 МБ. В тариф включен доступ к платформе "IoT/M2M Менеджер", обеспечивающей онлайн статистику, диагностику, геопозиционирование и контроль расходов.
Пресс-релиз компании. Подробнее об NB-IoT.
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теги: телеком услуги NB-IoT МТС Архангельская область
© Алексей Бойко,
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