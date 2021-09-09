Услуги: Билайн запустил услугу дистанционной активации SIM-карт

MForum.ru
09.09.2021,
Билайн запустил процесс дистанционного заключения договора об оказании услуг связи. Оператор реализовал сервис на базе приложения Госключ, позволяющего создавать усиленную электронную подпись, которую затем можно применить для подписания договора на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи.
Благодаря такому подходу можно обойтись без посещения офиса продаж и подписания бумажных договоров. Использование электронной подписи не требует специальных навыков, достаточно следовать инструкциям. Единственное ограничение - для пользования Госключом требуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.
Для начала процедуры активации SIM-карты следует перейти на сайт contract.beeline.ru (ссылка на сайт придет по SMS после того, как абонент вставит SIM-карту в телефон) и далее действовать по инструкции.
Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу:
«Билайн важно использовать в своей работе самые современные технологии для наиболее комфортного клиентского опыта. Благодаря сервису «Госключ» получение услуг Билайн стало еще проще и быстрее. В будущем мы планируем расширить линейку продуктов и услуг, доступ к которому можно получить дистанционно».
6 сентября 2021 года о запуске сервиса удаленной регистрации также сообщил МТС.
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теги: МегаФон геопозиционирование анализ пассажиропотоков услуги Big Data телеком
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