Облачные сервисы: МТС сообщает о росте спроса на российское офисное ПО в облаке - более чем вдвое за год!

MForum.ru
23.09.2024,
МТС Web Services сообщает, что закупки российскими компания отечественного ПО в облаке MWS по итогам 2q2024 выросли более чем в 2 раза год к году. Более других приросли "цифровое рабочее пространство" и "корпоративное файлохранилище".
Чаще всего, по данным МТС, российским офисным ПО в облаке пользуются представители обрабатывающей промышленности.
Закупки российского ПО МойОфис в облаке МТС Web Services выросли более, чем вдвое, сообщает компания, продажи услуг корпоративного файлохранилища и корпоративной почты на базе решения CommuniGate Pro выросли в 1.4 раза. Кроме того, растет спрос на сервис "бизнес-коммуникации" и совмещения "МТС Линк" и платформы роботизации MWS RPA.
Отечественным софтом в облаке активно пользуются представители обрабатывающей промышленности - это более 20% клиентов MWS из числа тех, кто использует российское ПО. Немногим менее активны ритейлеры - почти 20%, предприятия, работающие в областях IT и телекома, логистические компании - по 10%, строительные - 6%.
Активнее всего рос спрос на российское ПО в облаке в сфере финансов и страхования, а также в образовании - более, чем в 4 раза. В ритейле закупки отечественного ПО в облаке выросли в 3.7 раза; в сфере IT и связи - в 2.9 раз. В обрабатывающей промышленности - в 1,9 раз. Востребованность облачного доступа к ПО различается от региона к региону. В лидерах - Москва и Санкт-Петербург, Пензенская область. Далее - Краснодарский край, Подмосковье, Свердловская область.
«Использование российского офисного ПО позволяет компаниям увеличить надежность собственной ИТ-инфраструктуры. А облачная модель сервисов упрощает процесс миграции с зарубежных решений и ускоряет запуск новых проектов. За последние годы мы значительно расширили портфель отечественных решений, доступных клиентам MWS и будем продолжать данный процесс в будущем», - отметил директор по продуктам МТС Web Services Михаил Тутаев.
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теги: облачные услуги МТС облачные сервисы российское ПО тренды
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