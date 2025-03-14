Облачные услуги. Частные облака: МТС выделила из MWS облачного интегратора

MForum.ru
14.03.2025,
Новое бизнес-подразделение займется крупными проектами цифровой трансформации российских компаний, комплексом услуг от консалтинга и разработки программы трансформации до ее реализации и затем технической поддержки ИТ-инфраструктуры и ИТ-систем заказчика.
4 основных компетенции новой структуры:
Проект возглавил Евгений Белов.
Интегратор займется развертыванием частных, гибридных и мультиоблачных сред любой сложности, платформы по управлению контейнеризацией, а также других инфраструктурных решений. Для каждого заказчика будет создаваться уникальный вычислительный кластер, адаптированный под специфику бизнеса, учитывающий особенности его ИТ-ландшафта.
Для клиентов, которые намерены внедрять ИИ и BI (BI (Business Intelligence – бизнес-аналитика) в свою практику новый интегратор готов предложить разработку ИИ моделей под уникальные потребности заказчиков. То же касается внедрения технологий компьютерного зрения, безопасного хранения и обработки большого объема данных. Интегратор соберет все ИТ-решения в единую экосистему, внедряя платформенные решения и бизнес-приложения. Компаниям будут доступны индивидуальные инсталляции виртуальных рабочих мест, решений для совместной работы, платформы роботизации рутинных процессов, накопления пользовательского опыта, BPM-, ERP-, CSP-, CRM-систем и решений для электронного документооборота в том числе КЭДО и ЮЗЭДО, внедрение омниканальных систем сервисной поддержки.
Заказчики смогут передать на аутсорс рутинные операции по настройке и поддержке ИТ-инфраструктуры заказчика. Эксперты интегратора могут провести аудит системы заказчика, выявить ее слабые места, дать рекомендации по улучшению ИТ-системы. А при необходимости, полностью взять на себя поддержку ИТ-инфраструктуры заказчика, помочь с внедрением практик CI/CD, технологий контейнеризации, ускорения разработки.
«Многие российские компании нуждаются не просто в наборе сервисов, а в решении конкретных задач под ключ. Им нужна инфраструктура и сервисы, заточенные под их нужды, развёрнутые специально для них с учётом их индивидуальных потребностей и особенностей бизнеса. Запуск облачного интегратора позволит нам закрыть все потребности клиентов, связанные с ИТ-системами: от первой консультации по возможности развития инфраструктуры клиента до полной миграции в облако и технической поддержки рабочих мест сотрудников организации. Специально для этого мы кратно увеличили штат специалистов, работающих с комплексными проектами. В тех сферах, где у нас недостаточно своей экспертизы, мы будем привлекать партнёров. Это ведущие вендоры и интеграторы в своих отраслях. Всего у нас их более 50», — отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Зарубинский.
В целом данная инициатива может найти востребованность на российском рынке, где год от года растет интерес к облачным услугам в области ИТ. Но на этом рынке наблюдается высокая конкуренция, особенно, когда речь идет о той целевой аудиторией, на которую нацелен новый интегратор – крупные бизнесы. Их проблемами готовы заниматься и другие интеграторы, известные на рынке.
В целом понятно, что растущий и денежный рынок, каким является рынок облачных сервисов в целом и рынок частных облаков, в частности, будет характеризоваться растущей конкуренцией. В МТС / MWS к этому должны быть готовы.
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теги: МТС частные облака облачные услуги айти
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