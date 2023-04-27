Облачные сервисы: МТС перевела разработку цифровых сервисов на облачную платформу MTC Ocean

MForum.ru
27.04.2023,
МТС сообщает о выводе на проектную мощность внутренней платформы МТС Ocean. Эта облачная платформа предназначена для ускорения и унификации разработки облачных экосистемных продуктов МТС. Внутренняя платформа разработки дополняет внешнюю платформу, известную как #CloudMTS.
Зачем это компании?
Ожидается, что платформа, предназначенная для разработки и тестирования будущих коммерческих продуктов, поможет быстрее реагировать на запросы клиентов в разработке цифровых услуг, а также повысит эффективность бизнеса МТС. В частности, в МТС ждут от новой платформы снижения затрат продуктовых команд на создание и эксплуатацию инфраструктуры за счет использования готовых базовых сервисов, интегрированных в платформу. Также должно снизиться время вывода продуктов на рынок.
Платформа МТС Ocean - один из блоков общей технологической платформы The Platform. Разработки в рамках МТС Ocean по мере готовности будут выходить в сферу ответственности #CloudMTS.
Более 300 продуктов МТС уже используют МТС Ocean, а к концу 2023 года планируется интеграция платформы в 80% всех продуктов компании.
Экономический эффект от работы платформы ожидается на уровне 1 млрд руб. Капитальные затраты на внедрение платформы - 700 млн руб.
«Платформа МТС Ocean нацелена на предоставление безопасных, надежных и качественных базовых сервисов и инфраструктуры. Помимо сокращения издержек, ускорения time to market и повышения эффективности, МТС Ocean обеспечивает упрощенный переход на стратегию Cloud Native, которая откроет компании МТС новые возможности для развития. Сервисы, созданные на платформе Ocean, уже доказали свою эффективность в продуктовых командах МТС, быстрее поступают на рынок через облако МТС для коммерческих клиентов, среди которых — крупнейшие ритейлеры, банки и промышленные компании», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
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теги: МТС облака облачные платформы частные облака внутренние платформы cloud
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