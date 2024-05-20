Встречи: МТС запускает публичное облако и другие интересные факты с конференции True Tech Day

20.05.2024, MForum.ru

МТС провела масштабную IT-конференцию True Tech Day 2.0.

Наиболее интересной для меня была информация о запуске публичной облачной платформы МТС. Инвестиции в нее до конца 2025 года - 7.5 млрд рублей. В ее основу ляжет инфраструктура МТС, которая включает множество ЦОДов от Москвы до Владивостока. Как ожидается, это поставит облако МТС в один ряд с самыми крупными в стране.

Конференцию true Tech Day МТС проводит во второй раз. В этом году она стала одной из крупнейших IT-конференцией в России и собрала 3600 участников в МТС Live Hall и более 85 тыс. зрителей онлайн, что существенно превышает итоги прошлого года. Программа включала пять треков, в рамках которых выступили 50 экспертов.

Интересно выступил Леонид Гохберг, первый проректор ВШЭ, о будущем мировой науки. По его мнению, растет научное неравенство между странами, наука чем далее, тем более становится уделом узкого круга государств, которые имеют достаточно ресурсов, чтобы в нее инвестировать и обладают достаточным человеческим потенциалом. Все большую роль в развитии науки играет бизнес.

«В этом году конференция true Tech Day сфокусирована не только на современных технологиях, но и на их связи с наукой. Наша цель – соединить фундаментальные изобретения и потребности бизнеса в ИТ. Уверен, что это может стать основой для опережающего развития российской технологической отрасли. Билл Гейтс сказал, что для создания любой инновации требуется общение с другими людьми и обмен идеями. Собрав на конференции тысячи представителей ИТ, научного и образовательного сообществ, мы стимулируем обмен идеями, помогаем молодым талантам определиться с дальнейшей карьерой, а бизнесу и научным организациям – наладить эффективное взаимодействие», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.

На true Tech Day были объявлены победители хакатона true Tech Hack, в рамках которого ИТ-специалисты соревновались в разработке решений, которые помогут повысить качество жизни людей с особыми потребностями. В номинации «Улучшение клиентского опыта витрины МТС Live для пользователей с особыми потребностями» лучшей стала команда Rangers of Accessibility из Санкт-Петербурга. Победителем трека «Разработка голосового управления для МТС Финтех на основе искусственного интеллекта для людей с ограниченными возможностями здоровья» стала команда «Автостопом по хакатонам» с ребятами из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Ростов-на-Дону.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС облачные платформы облака облачные услуги встречи Tech Day

--