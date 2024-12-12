Оразование: Beeline cloud запустил бесплатный курс по основам виртуализации и облачных сервисов

12.12.2024, MForum.ru

Дочерняя структура Вымпелком, beeline cloud объявила о запуске бесплатного образовательного курса Base Virtualization состоит из 10 уроков, охватывающих ключевые аспекты виртуализации и устройства облаков.

Курс позволит узнать, как работает облачная инфраструктура, какие есть типы гипервизоров, чем различаются частные, публичные и гибридные облака и какие есть особенности миграции в облачную среду.

Курс построен на базе практических кейсов, позволяющих применять теоретические знания на реальных примерах. Обещана поддержка экспертов beeline cloud и автора курса – Егора Орлова, специалиста по администрированию облачных и корпоративных решений, а также Александра Митусова, руководителя по сопровождению продуктов кибербезопасности.

Курс будет полезен начинающим IT-специалистам, системным администраторам, сетевым инженерам, IT-менеджерам, а также всем, кто хотел бы ознакомиться с темами виртуализации и облаков. Участники освоят терминологию, будут знать расшифровку основных используемых аббревиатур, а также научатся понимать базовые принципы построения облачной инфраструктуры.

Курс доступен для всех желающих, не требует стартовых навыков, начать его изучение можно в любое время.

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теги: ВымпелКом Билайн облачные услуги облачные сервисы образование

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