Облачные услуги. IT: Beeline cloud и Novardis объявили о стратегическом партнерстве

10.10.2024, MForum.ru

Novardis – системный интегратор, как ожидается, beeline cloud Будет привлекать экспертизу этой компании для оказания консалтинговых услуг, включая разработку и внедрение комплексных IT-решений. В свою очередь клиенты и заказчики Novardis смогут воспользоваться возможностью миграции в российские облака с использованием экспертизы сотрудников beeline cloud.

«Наше сотрудничество с NOVARDIS открывает новые перспективы для клиентов обеих компаний. Мы уверены, что благодаря объединению усилий в области облачных технологий, консалтинга и информационной безопасности, клиенты смогут получить не только масштабируемые платформенные решения, но и комплексную защиту от актуальных киберрисков. Мы рады рекомендовать Novardis как надёжного партнёра, который может помочь с реализацией сложных ИТ-проектов», — отметил коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.

«Благодаря совместной работе, Novardis и beeline cloud смогут предложить клиентам передовые решения в сфере облачных технологий, что сегодня крайне важно для эффективной работы enterprise-сегмента. Мы надеемся, что наше партнёрство поможет российским компаниям, ориентированным на цифровизацию своих бизнес-процессов, улучшить производительность и надёжность своего ИТ-ландшафта», — прокомментировал Эдгар Эшалиев, директор центра компетенций Novardis.

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теги: ВымпелКом Билайн облачные услуги партнерства облачные сервисы

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