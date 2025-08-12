Облачные сервисы. Искусственный интеллект: В MWS запустили платформу для работы с LLM и моделями компьютерного зрения

12.08.2025, MForum.ru

MWS Cloud (входит в МТС Web Services) запустило платформу Inference Valve, позволяющую внедрять и эксплуатировать модели AI. В частности, можно выводить в продакшн любые обученные ML-модели, большие языковые модели (LLM), модели компьютерного зрения (CV).

Развернув модели можно их подключать к IT-системам компании через стандартные API, масштабировать, обновлять и мониторить. Платформа должна обеспечить сокращение времени внедрения моделей в бизнес-процессы, существенно снизить операционную нагрузку на команды за счет автоматизации рутины - от упаковки модели до ее сопровождения.

С этим запуском MWS Cloud вышла на рынок платформ для инференса AI моделей, размер этого рынка оценивают более, чем в 15 млрд рублей.

С помощью платформы CV-модели могут автоматически анализировать видео, находя определенные объекты, сцены и действия или классифицировать медицинские изображения. ML- и LLM-модели смогут генерировать и структурировать тексты, анализировать данные, создавать их описание, прогнозировать показатели маркетинга и продаж, отвечать на часто задаваемые вопросы в HR-порталах. Также на платформе можно разворачивать голосовые модели для синтеза и анализа речи, а также внедрения их в колл-центры.

Компании могут развернуть как собственные обученные AI-модели, так и воспользоваться готовыми к работе опенсорсными моделями. Кроме того, Inference Valve интегрируется с ML-платформой и инструментами непрерывной разработки (CI/CD), что позволяет выстроить бесшовный процесс от обучения ИИ до его внедрения в бизнес-процессы и непрерывного обновления.

Платформа доступна в частном облаке на инфраструктуре MWS Cloud, on-prem на серверах заказчика, а также в составе программно-аппаратных комплексов (ПАК) в закрытом контуре, включая режимы с ограниченным доступом к внешним сетям.

После запуска кластера специалисты заказчика загружают артефакты модели (например, ONNX, TorchScript) в платформу, после чего она автоматически формирует контейнер сервиса и публикует эндпоинт. Платформа поддерживает одновременную работу сразу с несколькими моделями с выделением квот вычислительных ресурсов, управление версиями, маршрутизацию трафика между версиями и масштабирование под нагрузку как на GPU, так и на CPU.

Inference Valve также предоставляет метрики задержек и пропускной способности, мониторинг доступности, алёрты и дашборды; доступна телеметрия качества, включая отслеживание дрейфа данных и моделей, контроль целевых метрик и уведомления при деградации. Интеграция с системами наблюдаемости (Prometheus/Grafana) и журналированием запросов упрощает аудит и разбор инцидентов.

«Без активного внедрения искусственного интеллекта практически невозможно рассчитывать на лидерство на рынке. Только в MWS Cloud спрос на инфраструктуру для ИИ за год вырос в два раза. При этом недостаточно просто обучить AI-модель. Её ещё нужно интегрировать в бизнес-процессы компании, наладить её бесперебойную работу, отслеживать успешность её работы. Inference Valve позволяет сделать это из коробки с помощью нескольких простых команд. С её помощью LLM и CV-модели в десятки раз быстрее интегрируются с ИТ-системами компании, операционная нагрузка на ML-команды при эксплуатации моделей снижается на 70%, степень автоматизации CI/CD повышается более чем на треть, а затраты на GPU снижаются более чем на 15%», — отметил CEO MWS Cloud, исполнительный директор МТС Web Services Игорь Зарубинский.

--

теги: искусственный интеллект цифровые платформы облачные услуги MWS МТС

