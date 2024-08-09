Искусственный интеллект: МТС Web Services запустил в Санкт-Петербурге GPU-облако для обучения ИИ

09.08.2024, MForum.ru

МТС Web Services сообщила о запуске кластера виртуальной инфраструктуры с GPU-ускорителями в ЦОД Федоровский в Ленобласти. Кластер предназначен для оказания услуг ускорения и упрощения внедрения ИИ российскими бизнесами. До конца 2024 года МТС планирует развернуть и классический сегмент облака для переноса в него ИТ-систем бизнеса.

Федоровский - это первый дата-центр MWS в Санкт-Петербурге с GPU картами. На базе этой инфраструктуры можно упростить и ускорить обучение и инференс собственных моделей AI и ML, размещая их в облаке MWS. Инфраструктура подойдет для работы с любыми AI-моделями во всех отраслях экономики.

До конца 2024 года в ЦОДе планируется развернуть классическую виртуальную инфраструктуру и другие востребованные облачные сервисы MWS. Помимо GPU-инфраструктуры, клиентам компании станет доступна платформа для разработки, обучения и развертывания ML-моделей, готовые модели ИИ для различных индустрий и направлений, доступные по API и AI-сервисы по модели SaaS.

«Все больше российских компаний переносят работу с ИИ в облако. Это связано с тем, что для обучения современных больших языковых моделей и обеспечения их работоспособности требуется огромное количество вычислительных ресурсов, а также привлечение дорогостоящих специалистов. Не каждая компания может позволить себе такие инвестиции. Для удовлетворения растущего спроса бизнеса MWS до конца года в четыре раза увеличит GPU-мощности, доступные клиентам. Мы стремимся, чтобы как можно больше компаний вне зависимости от их величины получили возможность обучать и внедрять в бизнес свои AI-модели», - отметил директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.

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теги: МТС искусственный интеллект Санкт-Петербург

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