ЦОД: В ЦОД МТС в Ленобласти вдвое нарастили ИИ-мощности

25.03.2025, MForum.ru

МТС и MWS запустили новый кластер виртуальной инфраструктуры с GPU-ускорителями в ЦОД Федоровский в Ленобласти. Общая вычислительная мощность облака в ЦОД выросла вдвое. Новый кластер ориентирован на обучение и использование моделей GenAI.

Виртуальная инфраструктура на основе GPU-ускорителей удобна для работы с ML и ИИ. С ее помощью можно обрабатывать большие информационные массивы, включая изображения и видео, производить сложные научные вычисления или создавать 3D-модели. Решать задачи, связанные с анализом Big Data, разработкой нейросетей, исследованиями и проектированием. Обновленный кластер походит как для задач инференса, так и для более ресурсоемких задач обучения новых алгоритмов. Облачную платформу можно использовать для создания и эксплуатации чат-ботов на основе ИИ и голосовых помощников.

«Облачные платформы с графическим ускорителем способны обрабатывать большие данные за считанные минуты, что чрезвычайно важно для инструментов и сервисов, работающих с алгоритмами. Они позволяют значительно ускорить работу с моделями, сокращая время на разработку и тестирование, и, как результат, компании получают возможность внедрять свои идеи быстрее и эффективнее. В Петербурге растет спрос не только на решения для обучения моделей на основе генеративного искусственного интеллекта, но и инфраструктуру для поддержания их дальнейшей работы. Новый кластер как раз позволит бизнесу масштабировать вычислительные мощности и быстро решать задачи без необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование», — комментирует директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Ранее в модульном дата-центре Федоровский запустили виртуальный кластер для размещения ИТ-систем компаний, требующих больших вычислительных мощностей. Виртуальная инфраструктура может быть развернута в оперативном режиме, что дает бизнесу возможность адаптировать объемы ресурсов в зависимости от потребностей и более гибко управлять расходами.

Общая емкость ЦОД Федоровский на сентябрь 2024 года после запуска 3-го модуля составляла 365 стоек. Подведенная мощность на модуль – 16 МВт.

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теги: ЦОД Ленобласть МТС Web Services

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