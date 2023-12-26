Частные облака: Аналитика CloudMTS по ЦФО

MForum.ru
26.12.2023,
По данным МТС, Костромская область стала лидером в Центральном федеральном округе по спросу на облачные услуги в 3q2023. Рост числа компаний за этот период оказался в 4 раза больше, чем годом ранее. Активно росли число клиентов во Владимирской (вдвое), Смоленской (в 1.67) и Ивановской области (в 1.67).
Наибольший рост инвестиций в облака демонстрировали компании медиа-отрасли - в 3,6 раз; компании из сферы здравоохранения - рост в 1,8 раз; ненамного ниже темпы прироста затрат у производства – в 1,6 раза, разработки – в 1,5 раза, в области предоставления услуг, а также в финансах – в 1,3 раза. Затраты у оптовой и розничной торговли выросли в 1,2 раза.
«Собственная сеть МТС включает 15 дата-центров, географически распределенных в крупных регионах России и странах ближнего зарубежья, что дает высокую степень надежности и отказоустойчивости оборудования. Благодаря виртуализации компании получают круглосуточный гарантированный доступ сотрудников к серверам, базам данных, непрерывную работу клиентских приложений, защиту от DDoS-атак, сохранность персональных данных, а также экономию на закупке дополнительных серверов. Это дает региональному бизнесу значительные преимущества и позволяет не зависеть от ушедших из страны вендоров», – рассказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.
Если говорить о востребованности облачных услуг, то в ЦФО наиболее востребованными оказываются перенос в облако ИТ-систем и данных, резервное копирование, использование объектного хранилища и частных облачных решений. Клиентами провайдера являются более 4000 компаний и ИП. Физическая инфраструктура CloudMTS включает 15 собственных дата-центров. Все они соединены магистральной сетью МТС протяженностью 280 тыс. км (ВОЛС).
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теги: облачные сервисы частные облака МТС CloudMTS Центральный федеральный округ Костромская область
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