Частные облака: CloudMTS возобновил инсталляции CommuniGatePro

20.12.2023, MForum.ru

CloudMTS договорился с АО "СБК" о возобновлении инсталляций корпоративной почты CommuniGate Pro в частные облака, развернутые МТС.

Российская разработка CommuniGate Pro позволяет использовать электронную почту через привычные почтовые клиенты на ПК и смартфонах, пересылать голосовые сообщения и видеофайлы большого объема, хранить данные и документы.

CloudMTS обеспечивает развертывание почтового сервиса как в защищенном сегменте облака МТС, на почтовом домене клиента, так и в варианте частной инсталляции. Под каждого клиента развертывается отдельный экземпляр сервиса.

Платформа позволяет при желании клиента оставить прежний интерфейс привычного почтового клиента, синхронизация учетных записей с каталогом компании проходит бесшовно для конечных пользователей.

МТС позиционирует решение, как надежное и безопасное, с поддержкой синхронизации с другими корпоративными сервисами. Сервисом могут пользоваться как совсем небольшие компании, так и самые крупные компании, с числом сотрудников до нескольких сотен тысяч.

CloudMTS предлагает услуги по интеграции и миграции с текущей почтовой системы на платформу CommuniGate Pro, клиент может выбрать также пакет услуг, включающий обслуживание и поддержку.

«Спрос на отечественное ПО для офисной работы в виртуальной инфраструктуре продолжает расти. Только за последний год продажи подобных решений в облаке CloudMTS выросли в пять раз. И CommuniGate Pro является важной частью нашей экосистемы бизнес-приложений. Наши клиенты все чаще приходят к нам с запросом на перенос их корпоративной почты с зарубежных решений на отечественные. Возобновление частных облачных инсталляций CommuniGate Pro позволит нам предлагать компаниям более кастомизированный под нужды каждого заказчика сервис», – отметила директор по развитию продуктов CloudMTS Вера Баева.

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теги: облачные сервисы частные облака МТС CloudMTS CommuniGate Pro

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