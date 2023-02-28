ИБ: Вымпелком запустил платформу Cloud MailGate для корпоративного общения

MForum.ru
28.02.2023,
Платформа Cloud MailGate основана на Communigate PRO и предназначена для поддержания корпоративного общения в единой среде коммуникации и предоставления инструментария для безопасной и эффективной совместной работы.
В состав платформы входят:
Кому может быть нужна такая услуга?
Прежде всего, компаниям, которым важен повышенный уровень защиты данных. Платформа обеспечивает автоматическое шифрование, защиту от спама и фишинга, безопасности уделяется внимание как на сетевом, так и на клиентском уровне. Обеспечивается защита данных с внешними программами и специализированными приложениями, обеспечивающими безопасность.
Руководитель направления развития продуктов beeline cloud Сергей Сженов:
“Сервис Cloud MailGate реализован на базе динамического кластера, что обеспечивает высокую доступность и надежность. Это значит, что в случае выхода какого-либо сервера из строя, другие члены кластера возьмут на себя пользовательскую нагрузку. На стороне клиента не будет простоев или проблем в работе сервиса. В современных реалиях, когда надежность и безопасность оборудования встают на первый план, подобные решения позволяют клиентам полностью сосредоточиться на выполнении своих бизнес-задач без оглядки на техническую составляющую”. Внедрять сервис можно как по модели SaaS - в облаке beeline cloud, так и on-premise, на своих мощностях. Договор включает SLA на доступность сервиса. Предусмотрена возможность тестирования - две бесплатных недели. И, конечно, поддержка и администрирование от beeline cloud - немаловажный пункт.
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теги: информационная безопасность ИБ билайн Вымпелком beeline cloud
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