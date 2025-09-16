ИБ. Wi-Fi: Альфа ID обеспечит авторизацию в публичных Wi-Fi сетях Билайна

16.09.2025, MForum.ru

Это решение призвано упростить доступ к интернету в общественных местах. Оно, например, доступно клиентам в офисах Альфа-Банка. Достаточно быть клиентом Билайна и подтвердить подключение через Альфа ID. Сервис Альфа ID доступен для включения во всех личных кабинетах бизнес-клиентов и более, чем в 35 тысячах точек доступа Билайна по всей стране.

Преимущества сервиса - не нужно вводить пароли или ждать SMS. Авторизация происходит через защищенное приложение Альфа-Банка с использованием современных криптографических методов, что призвано обеспечить безопасность личных данных клиента, включая номер телефона.

Специалисты Билайн бизнес (направление ПАО ВымпелКом, объединяющее под брендом Билайн все корпоративные услуги и сервисы) оснастили 150 офисов Альфа-Банка беспроводным интернетом с системой аутентификации пользователей через Альфа ID. Интеграция позволила создать публичную сеть для клиентов и сотрудников банка, с быстрым и защищенным доступом в сеть. Проект был реализован менее чем за месяц.

Руслан Ахлебининский, директор департамента корпоративных решений и сервисов ПАО Вымпелком: «Мы рады, что смогли в сжатые сроки обеспечить офисы банка надежным Wi-Fi с высоким уровнем безопасности. Первые собранные данные из офисов Альфа-Банка подтверждают — авторизация через интегрированные инструменты востребована и становится новым стандартом».

