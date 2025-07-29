ИБ. DDoS: Специалисты по ИБ МегаФона отмечают изменение характера DDoS-атак

MForum.ru
29.07.2025,
Специалисты МегаФон отмечают, что в 1H2025 количество зафикисированных DDoS атак снизилось почти в 1.5 раза, снизилась и их длительность, но заметно возросла средняя мощность атаки по емкости (в Гбит/с) по сравнению с тем же периодом прошлого года.
За этот период на 13% выросло число клиентов, использующих защиту МегаФона. Количество инцидентов уменьшилось на 45%. В среднем атака длится 1 час 45 минут (снижение на 18%). Бывают и исключения, самая длительная атака в 1H2025 продолжалась почти 3 суток, а в 2024 году чуть более 5 суток.
Средняя мощность атаки по емкости выросла на 18%, пиковые значения могут достигать 710 Гбит/с. Если ранее злоумышленники пытались проводить медленные атаки, чтобы сделать их похожими на обычный поток трафика, то теперь сделали ставку на скорость: средний показатель вырос на 39%, а самая мощная атака на клиентов МегаФона удвоилась и составила 72 210 Kpps.
Интерес к атакам на банковский сектор снижается, сохраняясь регулярным. Не растет количество атак на телеком. Стабильно под атакой - компании госсектора, чаще стали атаковать контент-провайдеров.
«Злоумышленники используют разные типы комбинаций параметров атак, пытаясь таким образом повлиять на эффективность. На основании реакции наших систем защиты хакеры адаптируют свои стратегии. Чем больше и разнообразнее трафик, тем сложнее его фильтровать. Но anti-DDoS анализирует поведение каждого запроса, чтобы отличить легитимные от вредоносных. То, что в текущем полугодии мы фиксируем большую долю атак, превосходящих показатели прошлых лет, связано с несколькими факторами: увеличением трафика и скорости потребления интернета пользователями в целом, большей доступностью ботнетов и эффективностью распределения нагрузки между ними, а также отправкой различных запросов, которые заставляют серверы отвечать большими объёмами данных», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
Ранее МегаФон провёл исследование «Индекс кибербезопасности» об использовании компаниями сервисов защиты. Как показал опыт более чем 400 российских компаний, DDoS-атаки — самые частые угрозы, с которыми сталкивается бизнес, на их долю приходится 42%. Кроме того, опрос выявил, что параллельно с атакой хакеры взламывают и заражают ресурсы компаний. В результате 42% компаний понесли убытки до миллиона рублей, а оставшиеся 58% — свыше миллиона.
Важные выводы - если раньше атаки были нацелены прежде всего на крупные финансовые организации и объекты КИС, то сегодня с ними может столкнуться бизнес любого масштаба, вплоть до небольшого интернет-магазина. Второй вывод - проще противостоять атаке тогда, когда к ней своевременно готовились, например, заручившись поддержкой того или иного провайдера защиты от DDoS.
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теги: МегаФон айти DDoS тренды информационная безопасность
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