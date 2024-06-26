ИБ. Облачные сервисы: В Кировской области МТС отмечает рост спроса на облачные сервисы защиты от DDoS-атак

26.06.2024, MForum.ru

MTS Web Services (MWS) сообщает о росте закупок кировскими компаниями сервисов информационной безопасности в облаке MWS по итогам 1q2024 в 1,3 раза год к году. Наибольшим спросом пользовалась услуга защиты от DDoS-атак.

Чаще других закупают такие услуги компании сферы услуг, более трети всех пользователей сервиса MWS. В 17% случаев защиту от DDoS подключают компании финансового сектора, в 12% - производственные, в 8% - из ИТ-разработки. Среди заказчиков услуг есть предприятия из сфер оптовой и розничной торговли, медиа и транспорта.

«Мы видим возрастающий интерес к сервисам информационной безопасности в Кировской области, который связываем с увеличением количества и мощности атак разных типов. Компании сегодня хотят защититься не только от уже активных вторжений, но и минимизировать негативные последствия в случае, если такое произойдёт в будущем. Комплексный подход к безопасности инфраструктуры компаний даёт возможность следить за событиями не только в момент атаки, но и обеспечивает постоянный мониторинг», - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

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теги: МТС DDoS информационная безопасность инфобез

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