Тренды: С августа 2024 года трафик передачи данных в России растет как на дрожжях

25.11.2024, MForum.ru

Данные на первой картинке - с узла обмена трафиком MSK-IX, на второй - от сервиса Cloudflare Radar. Этот аномальный рост трафика заметили в Forbes.

















В чем же причины?

Продолжающийся с августа 2024 года уверенный рост трафика через MSK-IX объясняется рядом причин, но одной из основных стала «болезнь Youtube» в России. Это привело к заметному росту трафика VPN-сервисов и увеличению объемов загрузок YouTube с зарубежных серверов Google.

Среди других причин роста трафика - увеличение посещаемости и загрузок Telegram, часть серверов которого стоят в Европе. Дают вклад и DDoS атаки с территории зарубежных стран.

Чем больше становится ресурсов, доступ к которым ограничивают в России, тем больше у пользователей появляется стимулов для применения способов «исправления» ситуации. Соответственно, тот трафик, который еще недавно обеспечивался серверами CDN в России, становится зарубежным и его приходится раз за разом прокачивать через зарубежные стыки с сетями иностранных операторов связи.

В итоге нагрузка на российские сети растет от месяца к месяцу, операторам все сложнее с ней справиться, особенно в условиях, когда регулятор сдерживает их по части повышения тарифов.

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теги: трафик передачи данных тренды регулирование

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