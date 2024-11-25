Тренды: С августа 2024 года трафик передачи данных в России растет как на дрожжях

MForum.ru
25.11.2024,
Данные на первой картинке - с узла обмена трафиком MSK-IX, на второй - от сервиса Cloudflare Radar. Этот аномальный рост трафика заметили в Forbes.
В чем же причины?
Продолжающийся с августа 2024 года уверенный рост трафика через MSK-IX объясняется рядом причин, но одной из основных стала «болезнь Youtube» в России. Это привело к заметному росту трафика VPN-сервисов и увеличению объемов загрузок YouTube с зарубежных серверов Google.
Среди других причин роста трафика - увеличение посещаемости и загрузок Telegram, часть серверов которого стоят в Европе. Дают вклад и DDoS атаки с территории зарубежных стран.
Чем больше становится ресурсов, доступ к которым ограничивают в России, тем больше у пользователей появляется стимулов для применения способов «исправления» ситуации. Соответственно, тот трафик, который еще недавно обеспечивался серверами CDN в России, становится зарубежным и его приходится раз за разом прокачивать через зарубежные стыки с сетями иностранных операторов связи.
В итоге нагрузка на российские сети растет от месяца к месяцу, операторам все сложнее с ней справиться, особенно в условиях, когда регулятор сдерживает их по части повышения тарифов.
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теги: трафик передачи данных тренды регулирование
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