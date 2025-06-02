Сети радиодоступа: Государство снижает финансирование разработки российских БС более чем вдвое!

02.06.2025, MForum.ru

О заявляемых ранее объемах господдержки разработчикам оборудования придется забыть – теперь, все, на что им на этот раз предложено рассчитывать – это 20,3 млрд рублей до 2030 года (ранее заявлялось 46,5 млрд), об этом пишет КоммерсантЪ.

Выпавшие объемы должен будет заместить бизнес – теперь объем внебюджетного финансирования составит 70,7 млрд (вместо 30,5 млрд). Видимо, бизнес у нас пребывает в блестящем состоянии, коль скоро способен удвоить объем финансирования по желанию регуляторов.

На разработку российских БС теперь планируется выделить из госбюджета только 8.2 млрд до 2030 года, еще 2.2 млрд – на «разработку технологий оборудования следующего поколения» - не смешно.

К счастью, если в этой ситуации уместно говорить о счастье, сокращение проведено сравнительно разумно - компаниям Иртея и Yadro хоть что-то достанется, а вот для ростеховской компании Спектр госфинансирование и вовсе не предусмотрено, что возможно приведет к закрытию этого проекта. И на Булат Ростелекома бюджетного финансирования, по крайней мере, прямого, похоже, тоже не предусмотрено, - предполагают в КоммерсантЪ.

Намного хуже то, что сокращены более, чем в 10 раз средства, которые планировалось потратить на разработки в области 5G-Advanced и 6G – вместо 23 млрд – 2.2 млрд. Это залог закрепления технологического отставания России от США и Китая.

В Иртее придется "затянуть пояса" - теперь обещана поддержка на 3.7 млрд с 2021 по 2030 год вместо 5.4 млрд. КНС Групп повезло больше, государство пока что обещает сохранить тот же объем финансирования – 12,5 млрд с 2021 по 2030. Что же, хорошо, что реальные проекты разработки сохранят господдержку - полностью или частично.

В целом российские разработчики БС могут ожидать от государства весьма скромных 5.4 + 12.5 = 17.9 млрд. Из них ранее уже были выделены 8 млрд. Так что остались, по сути крохи.

Тем не менее, в Иртее и Yadro демонстрируют, что все в порядке, обещая держать темп и выдавать продукцию в соответствии с планами, составленными ранее. Но чудес такого рода не бывает. Если скаковой лошади урезать рацион питания, она не сможет бежать с той же скоростью. Придется или снизить темпы разработки, или пытаться обойтись меньшим коллективом, или отказаться от ряда функциональностей оборудования. Искать сейчас дополнительные инвестиции или занимать деньги на разработку на рынке под безумные проценты – вряд ли было бы хорошим вариантом.

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теги: сети радиодоступа отечественные базовые станции господдержка регулирование

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