Видеонаблюдение: МТС установила комплексные решения видеонаблюдения в 3-х ТРЦ Москвы в рамках сотрудничества с УК Сампа

24.10.2024, MForum.ru

МТС сообщает, что оборудовала системами умного видеонаблюдения 3 ТРЦ в Москве, которыми управляет компания Сампа: Город на Рязанке, Облака и Косино Парк. Декларируется, что такие системы повышают уровень безопасности в торгово-развлекательных центрах.

В комплексное решение для видеонаблюдения входят современные ip-камеры и облачное ПО. Умные камеры с высокой четкостью изображения и поворотным механизмом позволяют менять угол обзора, добиваясь обзора в 360°. Специализированное ПО обеспечивает удаленный доступ к оборудованию из любой локации, где есть интернет. Системы видеонаблюдения защищены от DDoS-атак, кибератак и других внешних вторжений.

Для МТС это уже второй этап совместного федерального проекта, который стартовал летом 2024 года, когда система умного видеонаблюдения была установлена на объектах в Санкт-Петербурге, Череповце, Уфе, Красноярске и в Мытищах. Совокупная площадь, взятая под видеонаблюдение, выросла с 400 до 620 тыс. кв. м.

«Комплексные решения умного видеонаблюдения, сочетающие в себе качественное изображение, широкий функционал и аналитику, становятся все более востребованы бизнесом. Так, в МТС спрос на системы видеонаблюдения за последний год вырос более чем в полтора раза. Наши заказчики заинтересованы в повышении уровня безопасности, автоматическом отслеживании инцидентов, аналитике различных данных. Для УК «САМПА» мы расширяем географию объектов, на которых используются самые современные технологии в области видеоаналитики», — отметила коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Наталья Тимощук.

«Успешный запуск комплексной системы видеонаблюдения в крупных торговых центрах в пяти российских городах дал старт новому этапу нашего совместного с МТС проекта – установке новейшего оборудования для видеонаблюдения и настройке ПО в торгово-развлекательных центрах в Москве. Помимо повышения уровня безопасности за четыре месяца эксплуатации систем видеонаблюдения, мы получили большой массив данных о потребительском поведении, которые помогают нам формировать оптимальные предложения для посетителей торговых площадок», — уточнил генеральный директор УК «САМПА» Георгий Найденов.

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теги: МТС видеонаблюдение умное видеонаблюдение

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