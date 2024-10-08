Развитие сетей: МТС в Чеченской республике - компания обеспечила канал связи для управления солнечной электростанцией

08.10.2024, MForum.ru

МТС развернула ВОЛС длиной около 10 км между солнечной электростанцией в селе Самашки Ачхой-Мартановского района Чеченской республики и инфраструктуру сетевой организации. Линия позволила подключить систему удаленного мониторинга, датчики и видеонаблюдение, что позволяет операторам принимать решения и удаленно управлять электростанцией.

Кроме ВОЛС, МТС развернула защищенную виртуальную сеть в пункте управления электростанцией. Такое решение позволяет обезопасить работу энергокомплекса от внешних вмешательств.

«В настоящее время в Чеченской Республике строится несколько электростанций и планируется дальнейшее внедрение экологически чистых решений в энергетическую систему региона. Мы готовы продолжить участие в развитии зеленой энергетики в Чеченской Республике. Для организации работы технологически сложных объектов у нас есть множество комплексных решений, включающих в себя как инфраструктуру связи, так и инновационные цифровые сервисы», — прокомментировал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.

Мощность электростанции в Ачхой-Мартановском районе составляет 9,2 МВт. Объём выработки электроэнергии прогнозируется на уровне 13 млн кВт/ч в год. Выработанное электричество поступит в единую энергосистему региона, а затем распределится по потребителям. Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступают структуры компании «Хевел».

«Это вторая солнечная электростанция, построенная нашей компанией в Чеченской Республике. Первой стала Наурская СЭС мощностью 5 МВт. Ввод объектов солнечной генерации способствует повышению качества и надежности электроснабжения потребителей», — отметил генеральный директор компании «Хевел Региональная Генерация» Антон Усачев.

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теги: МТС Чеченская республика развитие сетей

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