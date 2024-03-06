Развитие сетей: МТС в Чеченской республике - скорости LTE в Грозном выросли на 25%

MForum.ru
06.03.2024,
МТС сообщает о развертывании дополнительного оборудования во всех районах города. По оценкам компании, в результате проведенных работ покрытие и скорости в Грозном выросли на 25%.
Улучшение качества услуг моно заметить еще на подъездах к городу, в частности, на трассе Кавказ и на Петропавловском шоссе. Ускорился мобильный доступ на главных улицах, возле железнодорожной станции Грозный, у основных достопримечательностях столицы.
В частности, новое телеком-оборудование появилось в районе ТЦ Гранд Парк, в зоне покрытия - Цветочный парк, территория комплекса Грозный-сити, ЧГУ, территория около ТЦ Грозный Мол. МТС обновила сеть и в районе Ахмат арены. Сеть умощнена не только в центре города, но и в жилых микрорайонах, включая частный сектор.
«По данным Big Data МТС, турпоток в Чеченскую Республику в прошлом году вырос на 22%, а самым посещаемым в регионе все еще остается Грозный. Также наши специалисты отмечают, что рост количества туристических поездок в республиканскую столицу начинается в апреле, когда зацветает сакура. Поэтому уверен, что обновление сети в городе придется кстати - туристы смогут быстро делиться своими фото из цветущего Грозного», – прокомментировал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.
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теги: МТС развитие сетей Чеченская республика
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