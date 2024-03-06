Развитие сетей: МТС в Чеченской республике - скорости LTE в Грозном выросли на 25%

06.03.2024, MForum.ru

МТС сообщает о развертывании дополнительного оборудования во всех районах города. По оценкам компании, в результате проведенных работ покрытие и скорости в Грозном выросли на 25%.

Улучшение качества услуг моно заметить еще на подъездах к городу, в частности, на трассе Кавказ и на Петропавловском шоссе. Ускорился мобильный доступ на главных улицах, возле железнодорожной станции Грозный, у основных достопримечательностях столицы.

В частности, новое телеком-оборудование появилось в районе ТЦ Гранд Парк, в зоне покрытия - Цветочный парк, территория комплекса Грозный-сити, ЧГУ, территория около ТЦ Грозный Мол. МТС обновила сеть и в районе Ахмат арены. Сеть умощнена не только в центре города, но и в жилых микрорайонах, включая частный сектор.

«По данным Big Data МТС, турпоток в Чеченскую Республику в прошлом году вырос на 22%, а самым посещаемым в регионе все еще остается Грозный. Также наши специалисты отмечают, что рост количества туристических поездок в республиканскую столицу начинается в апреле, когда зацветает сакура. Поэтому уверен, что обновление сети в городе придется кстати - туристы смогут быстро делиться своими фото из цветущего Грозного», – прокомментировал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Чеченская республика

--