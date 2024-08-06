Развитие сетей: МТС в Чеченской республике: дополнительное оборудование запущено в Урус-Мартане

MForum.ru
06.08.2024,
МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в Урус-Мартане. Запущена поддержка новых диапазонов LTE, что по данным компании позволило ускорить мобильный интернет на четверть.
Скорость передачи данных, как сообщает МТС, выросла в центральной части города и на севере.
Урус-Мартан - третий по количеству жителей населенный пункт Чеченской Республики, по данным статистиков город активно растет. Здесь находятся одни из самых крупных рынков Северного Кавказа – автомобильный, сельскохозяйственный и продуктовый. Развитие сети в городе не только ускоряет передачу данных сегодня, но создает запас емкости. Это значит, что с увеличением количества абонентов качество интернета будет сохраняться.
«Туристы смогут оперативно делиться свои впечатлениями от посещения Урус-Мартана, а местные жители пользоваться любыми цифровыми сервисами онлайн. Например, слушать композиции своего земляка и выдающегося музыканта Чеченской Республики и Северного Кавказа Умара Димаева. Послушать записи игры Димаева онлайн можно на МТС Музыке. Благодаря современным технологиям и интернету его игра может снова раздаваться на улицах Урус-Мартана», – прокомментировал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.
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теги: МТС развитие сетей Чеченская республика
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