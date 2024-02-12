Развитие сетей: МегаФон в Чечне - абоненты в Серноводском районе могут заметить улучшение услуг

12.02.2024, MForum.ru

Абоненты МегаФон в Серноводском районе республики могут пользоваться VoLTE, а скорость мобильного доступа к интернету может достигать пиковых значений в 110 Мбит/c. Телеком оборудование оператор установил на территории бальнеологической здравницы.

В селе Серноводское (Эна-Хишка), согласно переписи населения, живет более 12 тысяч человек. Серноводский район - известный в России курорт, на лечение сюда приезжают около 50 тысяч человек. По данным аналитики МегаФон, больше всего приезжих из Ингушетии, Москвы и Дагестана. В зоне покрытия сети сотовой связи - берега реки Сунжа в районе села.

«Республика активно развивается, в том числе, благодаря, туристско-рекреационному кластеру. Турпоток к нам вырос за год на 15%. Гости могут не только поправлять здоровье, наслаждаться красотами природы, но и мгновенно делиться впечатлениями в Сети, а также пользоваться любыми цифровыми сервисами. Всего за последние полгода наши специалисты построили и модернизировали в регионе более 300 объектов инфраструктуры, что позволяет обеспечивать абонентов бесперебойным интернетом и устойчивым сигналом связи», – говорит директор МегаФона в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Максимальная скорость передачи данных в Чечне по данным МегаФон достигает 157 Мбит/с. На Северном Кавказе это рекордная цифра по скорости мобильного интернета.

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теги: развитие сетей Чеченская республика МегаФон

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