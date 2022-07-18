Развитие сетей: Вымпелком развивает сеть в Чеченской республике

18.07.2022, MForum.ru

Компания сообщает, что нарастила покрытие и пропускную способность сети 4G/LTE в Чеченской республике. В частности, новые базовые станции появились в Грозном (в районе Грозненского моря и не только), в Шатойском районе (с. Нихалой), Шаройском (с. Кири, Кинхи), Итум-Калинском (с. Ведучи).

Аслан Бакараев, директор Кавказского отделения билайн:

«В этих районах мы улучшили связь на нескольких базах отдыха, там появился скоростной интернет стандарта 4G. Собираемся развивать сеть не только в курортных зонах, но и в крупных городах республики. Скорость мобильного интернета благодаря расширению полосы частот, по нашим данным, увеличилась в 1,7 раза по сравнению с январем 2021 года. Статистика показывает, что трафик на сети 4G продолжает расти – наши абоненты за год стали пользоваться мобильным интернетом почти на 25% больше».

Вымпелком ранее улучшил качество связи в районе озера Кезеной Ам, а также на популярных у туристов маршрутах - Ведучи, Итум Кали, Тусхарой (Мертвый город), Гансолчу (Бенойский курорт).

пресс-релиз компании билайн

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теги: телеком развитие сетей Чеченская республика билайн