Аналитика: Минимальные тарифы на мобильную связь в России продолжают ползучий рост

30.07.2021, MForum.ru

Информационно-аналитическое агентство Content-Review рассказывает о результатах проведенного исследования тарифов российских операторов и рассчитанном на их основе индексе доступности связи по итогам 1H2021.

Выводы исследования

минимальный пакетный тариф на мобильную связь в России подорожал на 16% по сравнению с 2H2020 - c 281 до 326 рублей.

операторы сместили фокус с привлечения индивидуальных абонентов на привлечение семей и групп абонентов, для этого предлагаются скидки за подключение нескольких SIM-карт.

Методология исследования

Методология исследования не меняется с 2017 года. В расчёте индекса используются открытые данные операторов о наиболее доступных минимальных пакетных тарифов на мобильную связь для предоплатной системы расчётов, включающие в себя пакет мобильного интернета и голосовых звонков. В каждом регионе РФ рассматриваются тарифы четырёх федеральных операторов связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2.

Из этих данных вычисляется средняя стоимость тарифа как для каждого из регионов РФ, так и в целом по РФ. Индекс доступности связи представляет собой отношение среднего минимального пакетного тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения (по актуальным данным РосСтата РФ за последние шесть месяцев). Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь.

Динамика индекса доступности

Быстрее индекс доступности падал в Южном ФО, жителям этого региона приходится выделять на мобильную связь чуть большую часть бюджета. Наименьшая динамика индекса - в Дальневосточном, Северо-Западном и Уральском ФО.

Самая доступная связь (в терминах индекса доступности)

1. Ямало-Ненецкий АО

2. Магаданская область

3. Ханты-Мансийский АО

4. Сахалинская область

5. Москва

Наименее доступная

84. Чеченская Республика

83. Республика Дагестан

82. Республика Ингушетия

81. Кабардино-Балкарская Республика

80. Республика Северная Осетия

В этих республиках средняя номинальная средняя зарплата растет медленно, а тарифы - быстрее, чем в других регионах.

Ценовые войны

Агентство отмечает, что только Tele2 и МТС продолжают ценовую войну. Эти операторы предлагают низкие начальные пакетные тарифы во многих регионах, но с очень скромным наполнением. Начальные пакеты Билайн и МегаФон чуть дороже, но их наполнение достаточно для реального долгосрочного использования более широкими группами абонентов. В частности, в минимальных тарифных планах Билайна и МегаФона размер пакета трафика может достигать 25 ГБ, тогда как в минимальных пакетах Tele2 и МТС предлагаются символические 3-5 ГБ в месяц, что может подойти лишь нетребовательным к мобильному интернету пользователям.

Сегментация рынка

Операторы сфокусированы на различные сегменты рынка.

МТС предлагает большое количество тарифов, направленных на самые разные социальные группы, однако чаще всего самым доступным является «Нетариф» — конструктор, в котором можно установить минимальные пакеты услуг.

«Билайн» ориентируется на подключение нескольких абонентов к одному счету, линейка «Близкие люди» предполагает, что абонент может оформить дополнительные SIM-карты, подключаемые к его пакетам услуг, без дополнительной платы.

«МегаФон» в своей линейке «Без переплат» делает упор на тарифы с включенным интернет-трафиком, тариф «Интернет» с большим пакетом трафика чаще стоит дешевле тарифа «Звонки», где также есть пакет трафика, но пакет интернета значительно меньше.

Tele2 вдохновился бизнес-моделью T-Mobile USA, предлагая абонентам приобретать (или объединять в группы) до 5 SIM-карт и усиленно продвигает на собственном сайте тарифы для групп, вводя абонентов, желающих ознакомиться с предложениями и тарифами для 1 SIM-карты, в заблуждение.

Индекс доступности по регионам России

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