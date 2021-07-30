Аналитика: Минимальные тарифы на мобильную связь в России продолжают ползучий рост

MForum.ru
30.07.2021,
Информационно-аналитическое агентство Content-Review рассказывает о результатах проведенного исследования тарифов российских операторов и рассчитанном на их основе индексе доступности связи по итогам 1H2021.
Выводы исследования
Методология исследования
Методология исследования не меняется с 2017 года. В расчёте индекса используются открытые данные операторов о наиболее доступных минимальных пакетных тарифов на мобильную связь для предоплатной системы расчётов, включающие в себя пакет мобильного интернета и голосовых звонков. В каждом регионе РФ рассматриваются тарифы четырёх федеральных операторов связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2.
Из этих данных вычисляется средняя стоимость тарифа как для каждого из регионов РФ, так и в целом по РФ. Индекс доступности связи представляет собой отношение среднего минимального пакетного тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения (по актуальным данным РосСтата РФ за последние шесть месяцев). Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь.
Динамика индекса доступности
Быстрее индекс доступности падал в Южном ФО, жителям этого региона приходится выделять на мобильную связь чуть большую часть бюджета. Наименьшая динамика индекса - в Дальневосточном, Северо-Западном и Уральском ФО.
Самая доступная связь (в терминах индекса доступности)
1. Ямало-Ненецкий АО
2. Магаданская область
3. Ханты-Мансийский АО
4. Сахалинская область
5. Москва
Наименее доступная
84. Чеченская Республика
83. Республика Дагестан
82. Республика Ингушетия
81. Кабардино-Балкарская Республика
80. Республика Северная Осетия
В этих республиках средняя номинальная средняя зарплата растет медленно, а тарифы - быстрее, чем в других регионах.
Ценовые войны
Агентство отмечает, что только Tele2 и МТС продолжают ценовую войну. Эти операторы предлагают низкие начальные пакетные тарифы во многих регионах, но с очень скромным наполнением. Начальные пакеты Билайн и МегаФон чуть дороже, но их наполнение достаточно для реального долгосрочного использования более широкими группами абонентов. В частности, в минимальных тарифных планах Билайна и МегаФона размер пакета трафика может достигать 25 ГБ, тогда как в минимальных пакетах Tele2 и МТС предлагаются символические 3-5 ГБ в месяц, что может подойти лишь нетребовательным к мобильному интернету пользователям.
Сегментация рынка
Операторы сфокусированы на различные сегменты рынка.
Индекс доступности по регионам России
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теги: телеком аналитика тарифы индекс доступности
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