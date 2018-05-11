Маркетинг: Услуги операторов сотовой связи в России стали доступнее

11.05.2018, MForum.ru

Информационно-аналитическое агентство Content-Review.com представило результаты исследования тарифов на мобильную связь в России по итогам 1H2018. Исследование проводилось в апреле 2018 года в партнерстве с компанией «Вымпелком». В ходе исследования были зафиксированы тарифы восьми операторов во всех регионах РФ. Рассчитанный на их основе индекс доступности связи демонстрирует уровень доступности услуг для населения с учетом среднего дохода в регионе. Чем меньше значение индекса, тем более доступная в регионе мобильная связь.

Исследование проводилось с использованием открытых данных операторов и РосСтата. Вашему вниманию представлен итоговый индекс, основные причины изменения тарифов и разбор новых тарифов-конструкторов.

+

По сравнению с августом 2017 года, когда проводилось предыдущее исследование, средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь снизился на 4% с 268,5 до 258,3 рублей. Это произошло в первую очередь благодаря внедрения операторами тарифов-конструкторов, которые позволили предложить новые, более доступные тарифы с возможностью их персонализации согласно потребностям абонента.

«Если ранее значительное влияние на индекс доступности связи оказывал уровень дохода в регионе, то теперь тарифы действительно серьезно изменились во всех регионах и у всех операторов, - комментирует руководитель Content Review Сергей Половников. – Весной 2018 года абонентам практически всех операторов стали доступны новые тарифы-конструкторы, что позволило значительно оптимизировать расходы на услуги связи».

Как мы считали

В расчет принимались наиболее доступные пакетные тарифы на мобильную связь для предоплатной системы расчетов, включающие в себя минимум 1 гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. Во всех регионах рассматривались тарифы четырех федеральных операторов связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2. В Республике Крым рассматривались тарифы операторов Win Mobile, «КрымТелеком», «СевМобайл» и «Волна Мобайл». Из суммы этих тарифов высчитывалась средняя стоимость тарифа для каждого из регионов РФ, средний тариф для РФ и каждого из федеральных округов.

Индекс доступности связи представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения (по данным РосСтата РФ). Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь. Анализировались пакетные тарифы, предполагающие наличие трех пакетов услуг: мобильный интернет (не менее 1 гигабайта), голосовые звонки (минуты) и сообщения (SMS).

Где связь доступнее?

Регионы с самой доступной мобильной связью для населения с учетом средней заработной платы и тарифов на мобильную связь:

1. Ямало-Ненецкий АО

2. Тюменская область

3. Ханты-Мансийский АО

4. Магаданская область

5. Чукотский АО

Регионы с наименее доступной мобильной связью:

84. Ингушетия

83. Дагестан

82. Чечня

81. Брянская область

80. Кабардино-Балкария

Москва спустилась на 4 позиции и заняла 6-е место в рейтинге доступности связи. Средний минимальный тариф в Москве увеличился на 8% с 324,8 до 350 рублей в месяц, а средняя ежемесячная зарплата снизилась 81,6 до 75,3 тысяч рублей (данные РосСтата, 6 месяцев на момент проведения анализа).

Тарифные конструкторы

Все федеральные операторы РФ, за исключением «МегаФона», весной 2018 года предложили своим абонентам тарифы-конструкторы, предполагающие изменение пакетов услуг связи. Введение такой модели тарифных планов, с одной стороны, сделало ценообразование услуг связи более прозрачными для абонентов. С другой стороны, это позволило операторам предложить абонентам гораздо большее количество комбинаций тарифов, что позволяет клиентам значительно экономить на услугах связи благодаря большему количеству вариантов цен и наполнения тарифа.

Тарифные конструкторы в РФ работают по двум основным моделям, отличающимся для абонента принципом установления конечной стоимости выбранной комбинации тарифа.

Оператор «Билайн» предлагает абонентам сначала выбрать сумму, которую он готов тратить ежемесячно на мобильную связь, после чего абонент может настроить пакеты услуг в установленных пределах. Изменять соотношение пакетов абонент может неограниченное количество раз, размер его абонентской платы не изменится.

Операторы МТС и Tele2 предлагают абоненту сначала выбрать пакеты услуг связи, после чего он узнает стоимость тарифа. Изменять соотношение пакетов абонент может при соблюдении некоторых ограничений, при это при каждом изменении конфигурации тарифа размер абонентской платы также меняется.

Оператор «МегаФон» придерживается основной тарифной линейки «Включайся», предлагая абонентам выбрать тариф в соответствии с их предпочтениями в использовании мобильных сервисов. Тарифы линейки отличаются не только размером пакетов услуг, но и дополнительным бесплатным доступом к ряду сервисов, количество и направленность которых зависят от выбранного тарифа.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

+ +