Услуги: МТС выпустила услугу, объединяющую тариф и цифровые сервисы

07.04.2025, MForum.ru

Услуга, которую называют "единым хабом для развлечений" оформлена как мобильное приложение Прогрессоры и адресовано аудитории 18-26 в крупных городах.

Одна из основных идей - поощрение к выполнению игровых заданий на интерактивной карте города. Участникам доступны данные геолокации друг друга, они смогут общаться через приложение. Игровая валюта - Прокоины. Есть рекомендательный сервис, который частично готовится специалистами МТС, частично - ИИ.

«Создавая "Прогрессоров" мы ориентировались в первую очередь на потребности молодой аудитории. При разработке продукта мы провели ряд исследований и пришли к выводу, что молодым людям важно не только оставаться на связи с близкими и иметь доступ к цифровым развлекательным сервисам, но и искать новые идеи для досуга, а также экономить с помощью скидок и промокодов»,— заявил вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Пока что Прогрессоры можно подключить в мобильном приложении в Москве и в МО, но в дальнейшем услугу предполагается "раскатать" на все регионы. Тариф в рамках Прогрессоров - 850 руб. в месяц, который включает 30 ГБ трафика, безлимит на Telegram и VK, 300 минут по РФ, 50 SMS и доступ к сервису МТС Музыка до конца года. Есть перенос неиспользуемого трафика.

Такого рода инициативы, в целом, не новость - из прошлой жизни вспоминаются Pokemon Go и Fourscquare, впрочем, они были только кусочками куда более масштабной инициативы МТС. "Раскачать" такие проекты очень сложно, но если это получается, то как правило, сервис может оставаться востребованным сравнительно долго.

На российском рынке я не припомню успешных инициатив такого рода. В таких проектах сложно избежать, например, перегруженности интерфейса приложения. Если задания окажутся шаблонными, они быстро наскучат. Сложно продумать системы наград, которые бы мотивировали долгосрочное использование.

С другой стороны, если проект раскрутится, можно добавлять в него все новые партнерские программы, таргетированную рекламу, а может быть даже и платный доступ к премиальным заданиям. Возможна синергия с другими экосистемными проектами МТС. Здесь важно не переусердствовать, добавлять фичи постепенно, ориентируюсь на обратную связь от аудитории.

В общем, это интересный, но очень сложный проект. Хорошо, что МТС пробует запускать такие инициативы, так как именно этот оператор имеет самые высокие перспективы успеха. Но пока что я далек от оптимизма в отношении перспектив таких проектов из-за сложности их запуска и поддержания востребованными.

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теги: МТС тарифы услуги развлечения

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