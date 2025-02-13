Тарифы: МегаФон повышает цены на услуги на 20%

MForum.ru
13.02.2025,
Об этом сегодня пишут Ведомости. Соответствующие предупреждения абоненты компании начали получать в конце января - начале февраля 2025 года. Соответственно изменяются условия тарифы, как правило, речь идет о добавлении в тариф доступных "Мегасил", добавлении опции "Связь при нуле+", позволяющая оставаться на связи до 5 дней.
Таким образом, МегаФон действует по модели 2024 года, но тогда платежи абонентов, столкнувшихся с корректировками тарифа, подняли в среднем на 10%.
В 2025 году оператор корректирует также стоимость некоторых дополнительных услуг. Подорожал доступ к онлайн-кинотеатру Мегакино, услуга по блокировке нежелательных контактов Черный список, услуга удержания вызова, сервис Знаю, кто звонит Plus, услуга Замени гудок, услуга SMS-фильтра.
Официальная позиция оператора:
«Мы внимательно следим за особенностями потребления услуг связи нашими клиентами. По результатам такого анализа мы регулярно предлагаем новые услуги и продукты, в том числе исходя из индивидуальных профилей потребления».
ФАС утверждает, что не получала от оператора информации о планируемом повышении тарифов. Ведомство уже направило запрос в адрес компании и собирается анализировать "экономическую обоснованность" повышения. Не берусь предсказать последствия, но это вполне может завершиться крупным штрафом и требованием "откатить" назад повышение.
В целом, стремление МегаФона, которое не могут не разделять все остальные операторы, скорректировать тарифы - понятное. В его основе и инфляция, и повышение стоимости привлечения средств для компании из-за высокой кредитной ставки ЦБ, и сложности с закупками оборудования, повышающими расходы компании не только на расширение сети, но, прежде всего, на поддержание качества услуг хотя бы на стабильном уровне. Оператору нужны дополнительные средства для того, чтобы отработать повышение потребления трафика данных абонентами, необходимость расширения сети вдоль федеральных трасс, в малонаселенных и удаленных населенных пунктах. Важным негативным фактором будет переход на отечественное, более дорогое оборудование.
А потому в 2025 году логично ожидать повышения расценок не только компанией МегаФон, но также и всеми другими операторами связи. ФАС, вероятно, вынуждена будет спокойно реагировать на повышения в размере до 10%, но весьма вероятно, будет "возбуждаться" на попытки операторов пробовать повышать тарифы на 15-20%.
Операторы постараются действовать мягко, например, "разбрасывая" повышения по разным тарифным группам с января по декабрь, чтобы всегда можно было правдиво утверждать, что очередное повышение коснулось менее, чем 10% абонентов компании. И лучше бы им в этом не мешали, если, конечно, мы хотим сохранить хотя бы текущий, привычный уровень качества услуг мобильной связи.
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теги: МегаФон тарифы рост цен
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