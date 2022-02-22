Регулирование: ФАС предъявила претензии к МТС - защита абонентов или бесполезная суета?

22.02.2022, MForum.ru

По мнению антимонопольщиков, оператор необоснованно повысил стоимость услуг.

В частности, по информации ФАС, ПАО "МТС" в январе 2022 году повысило стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9.5%, обосновав это ростом своих затрат. При этом, "подтверждений роста расходов в объеме, достаточно для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не предоставил".

И, разумеется, раз не было обоснований, то нарушены интересы потребителей, поэтому ФАС возбудило дело в отношении МТС. Логично?

Реакция МТС:

"МТС предоставит службе все необходимые разъяснения. Мы заранее и в максимально развернутом формате проинформировали об изменениях, чтобы абоненты могли выбрать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку. Российские операторы вынуждены корректировать тарифы в связи с ростом инфляции, стоимости оборудования и его доставки, ростом расходов на электроэнергию, необходимости инвестиций в расширение и строительство новых сетей и так далее. Даже с учетом изменений, услуги связи и мобильного интернета в России остаются дешевыми и доступными всем", - так отзывается пресс-служба МТС о возникшей проблеме.

В этом конфликте правда безусловно на стороне оператора. Очевидно, что мы сталкиваемся с инфляцией - посмотрите хотя бы на рост размера платежей за ЖКУ, за проезд на транспорте, расходов на еду и курса доллара. Почему этот рост никого не удивляет, и только операторы сотовой связи, сталкивающиеся с ростом своих расходов, вдруг "необоснованно" повышают тарифы?

Операторы и без того давно оказывают услуги по слишком низким ценам, что негативно сказывается на их возможностях развития сетей, поддержания качества их работы. Повышение тарифов даже вдвое было бы разумной мерой, отражающей значимость услуг связи для населения и бизнеса. Но, как видим, даже коррекция части тарифов всего на 9.5% вызывает негативную реакцию чиновников. Это какое-то предвзятое отношение именно к телекому? К частному бизнесу?

Может ли выиграть оператор спор с антимонопольщиками? Здесь однозначного ответа нет, но если дойдет до суда, то, скорое всего, суд выберет сторону чиновников. Все мы знаем, что такое судебная система России сегодня. Так что МТС, скорее всего, придется формально исполнить предписания ФАС. Возможно, и штраф заплатить. И понятно, что в итоге все потери оператора в пользу государства негативно отразятся на нас с вами - на абонентах, у оператора будет еще больше стимулов в пользу дальнейшего ползучего наращивания тарифов и меньше стимулов в пользу реального развития сети, повышения качества ее услуг и так далее.

В общем, происходящее - это типичный случай "медвежьей услуги" абонентам оператора со стороны регулятора. Подобные действия ФАС ничему не помешают и ничего не остановят. Мы уже наблюдали, как ФАС возмущался тем, как тарифы поднял Tele2. Чего в итоге добилось ведомство? Многие абоненты ощутили положительный эффект от вмешательства антимонопольщиков? Вопросы риторические.

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теги: телеком МТС регулирование ФАС антимонопольное антимонопольщики