Тарифы. Конфликты: ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении компании МТС из-за повышения тарифов

22.05.2024, MForum.ru

Сегодня ФАС в своем телеграм канале объявило о возбуждении антимонопольного дела в отношении компании МТС, заявляя, что повышение не было "обоснованным" и что такие действия ущемляют интересы абонентов. Антимонопольщики утверждают, что повышение не было обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным.

Тем самым ФАС продолжает политику вмешательства в тарифную политику частных операторов связи, хотя рынок сотовой связи в России является конкурентным и потому вряд ли заслуживает внимания антимонопольного ведомства, по крайней мере в вопросах тарифного регулирования.

Несмотря на то, что возможность повышения тарифов в пределах инфляции были согласованы операторами с Минцифры и обсуждались с другими регуляторам, ФАС решил возбудиться в отношении МТС. И это при том, что операторам предстоят серьезные затраты в связи с форвардными контрактами и попытками перевести их сети на российское оборудование.

Растут цены на электроэнергию, на присоединение к электросетям. Растут цены на металл, из которого производятся опоры и вышки сотовой связи. Растут расходы на проезд в транспорте. Но операторы почему-то в росте тарифов жестко ограничиваются. Почему? Возможно Минцифре стоит быть решительнее в защите интересов отрасли.

Что об этом думают в МТС?

Комментирует пресс-служба этого оператора в ответ на запрос MForum:

"Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи. Необходимые подтверждения этому были представлены ведомству заранее и в полном объеме".

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: ФАС антимонопольное антимонопольщики МТС регулирование рост цен

--