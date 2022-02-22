Микроэлектроника: Если Китай присоединит Тайвань, как это может отразиться на AMAT и ASML?

MForum.ru
22.02.2022,
Хотя Китай нередко устраивает военные демонстрации рядом с Тайванем, но у меня нет уверенности в том, что Китай твердо настроен на силовое решение задачи в самое ближайшие время. Я бы не удивился, если бы это уже случилось в двадцатые числа февраля 2022 года, но раз этого не произошло в тот момент, то возможно китайцы решили повременить.
Если "воссоединение" материковых и островных китайцев все же произойдет, это безусловно окажет гигантское влияние на полупроводниковую промышленность материкового Китая и Тайваня, также существенными будут и последствия для всей мировой полупроводниковой промышленности.
Весьма вероятно, что это приведет к введению против Китая более существенных американских санкций, чем сегодня.
Чем это чревато?
AMAT увеличивает свое присутствие в материковом Китае, если говорить о доле в доходах. Доходы этого поставщика материалов почти вдвое выше, чем доходы ASML и японской Tokyo Electron Ltd. Доходы ASML сдерживаются искусственно, за счет запрета поставки наиболее технологически совершенного оборудования в Китай.
На Тайване, напротив, наибольшие заработки показывает ASML, которая ударными объемами продает TSMC литографические системы EUV. Каждая такая машинка стоит порядка $150 млн. В итоге ASML зарабатывает почти вдвое больше, чем AMAT.
KLA также получает на Тайване 30% доходов, в основном, это сложное метрологическое и контрольное оборудование, применяемое для работы с чипами с минимальным размерами элементов менее 7 нм.
До сих пор санкции, действующие против материкового Китая, имели не слишком значительное воздействие на доходы поставщиков оборудования для производства полупроводников. Страна активно движется к импортзамещению, но пока что ее возможности ограничены технологиями с минимальным размером элементов более 14 нм. Основное негативное воздействие американских санкций на бизнес ASML - это недополучение компанией доходов. ASML могла бы продать множество своих сканеров китайским производителям, но пока что не может этого делать из-за действующих антикитайских санкций.
Трудно оценить все или даже основные потенциальные изменения на рынке микроэлектроники в случае, если Китай заберет себе Тайвань. Вполне очевидно, что они будут грандиозными, с самым серьезным вынужденным перетряхиванием цепочек поставок большинства производителей электроники. Оценивать его в этой заметке не возьмусь. Ограничусь рассуждениями о том, какие последствия это будет иметь для бизнеса AMAT и ASML.
Нетрудно предположить, что в этом случае ужесточатся и расширятся уже действующие против Китая санкции. Это ударит как по тайваньским производителям, так и по бизнесу поставщиков производственного оборудования и материалов. Для компаний AMAT и ASML этот удар может оказаться весьма чувствительным. Суммарные доходы AMAT в Китае и Тайване - это 53% всех доходов компании от полупроводникового бизнеса в 2021 году, тогда как комбинированные доходы ASML в этих двух странах составили и вовсе 64%. Соответственно, есть риск потери этих доходов.
Текст написан с использованием материалов заметки: seekingalpha.com
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теги: телеком МТС регулирование ФАС антимонопольное антимонопольщики
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