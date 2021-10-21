Судебные споры: Арбитраж Москвы частично отклонил иск Тинькофф Банка к МТС

MForum.ru
21.10.2021,
Арбитражный суд Москвы отклонил иск Тинькофф Банка к МТС. Это тот иск, который на 1.1 млрд рублей убытков, которые Тинькофф требовал ему вернуть "за злоупотребление монопольно высокой" ценой на SMS-рассылки.
Интересно, что суд признал аргументацию Тинькофф справедливой в отношении 2017 года, согласившись, что МТС тогда нарушил антимонопольное законодательство. Но в отношении 2018-2019 годов нарушений не усмотрел.
В итоге, Тинькофф, вероятнее всего, продолжит выяснять отношения с МТС в вышестоящей судебной инстанции. А мы продолжим за этим наблюдать, все же речь идет о внушительной даже для МТС сумме, а решение может оказаться "де факто "прецедентным", поскольку ряд банков подали аналогичные иски не только к МТС.
В целом участникам рынка и, прежде всего, банкам стоит как-то диверсифицировать тему двухфакторной аутентификации, предлагая абонентам выбор альтернатив.
Операторы, в свою очередь, могли бы более плавно корректировать цены на SMS, а также искать способ снизить себестоимость их пересылки, чтобы не сталкиваться с раздражением таких крупных покупателей услуг, какими являются сегодня банки.
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теги: телеком МТС судебные споры Тинькофф рост цен SMS
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