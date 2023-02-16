Судебные споры: В Минцифры обиделись на МегаФон за свои же ошибки?

MForum.ru
16.02.2023,
Забавный факт, о котором рассказывают сегодня Ведомости.
Минцифры заказало работы по подключению к интернету ряда школ. Вначале одному подрядчику, заплатив за это, затем, повторно, МегаФону. В МегаФон удивились, но "хозяин - барин" / "все для вас за ваши деньги", так что школы подключили по второму разу.
Этично ли это? Возможно, стоило предупредить заказчика о том, что школы уже подключены, но в ОБЯЗАННОСТИ исполнителя это точно не входило. Тем более, что МегаФону предстояло в дальнейшем оказывать услуги ШПД доступа и оператор вряд ли мог полагаться на чужую инфраструктуру.
В Минцифры, что интересно, соответствующие акты приемки-сдачи с МегаФоном подписали.
А теперь чиновники всполошились, заметив СВОЮ ошибку. И вместо того, чтобы найти ответственных, пожурить их и, главное, перестроить протоколы работы, чтобы такое не повторилось в будущем, начали требовать возврата деньги с заказчика, который честно выполнил свою работу, порученную ему по договору.
Суд первой инстанции в конфликте принял сторону оператора, что логично. Хочется верить, что в Минцифры на этом остановятся, не будут продолжать лезть в бутылку, требуя возврата средств. А займутся совершенствованием своей работы.
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теги: судебные споры конфликты МегаФон Минцифры
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