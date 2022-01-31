Судебные споры: В Huawei хотят припугнуть страны, отказывающиеся от ее решения 5G

31.01.2022, MForum.ru

Так некоторые интерпретируют обращение Huawei в международный арбитражный суд с иском к Швеции. Об этом сообщают Ведомости, со ссылкой на канал SVT. Претензия - недопуск компании к участию в тендере на поставку оборудования 5G, сумма иска - $560 млн, но объем претензий может вырасти и до более, чем $3 млрд. Это, так называемые, "потери" Huawei, которые компания понесла в результате действий правительства Швеции.

Иск подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.

Дело носит прецедентный и показательный характер и призвано остановить цепочку решений европейских стран, которые присоединяются к призывам США не допускать на свой рынок решения китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE.

ЕС намного более зависима от Китая, чем США и потому здесь стараются до последнего лавировать между Сциллой и Харибдой. Все же, в конечном итоге, выбирать придется, поэтому для Huawei ставки высоки и компания, как видим, готова к действиям.

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