Судебные споры: В Huawei хотят припугнуть страны, отказывающиеся от ее решения 5G

MForum.ru
31.01.2022,
Так некоторые интерпретируют обращение Huawei в международный арбитражный суд с иском к Швеции. Об этом сообщают Ведомости, со ссылкой на канал SVT. Претензия - недопуск компании к участию в тендере на поставку оборудования 5G, сумма иска - $560 млн, но объем претензий может вырасти и до более, чем $3 млрд. Это, так называемые, "потери" Huawei, которые компания понесла в результате действий правительства Швеции.
Иск подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.
Дело носит прецедентный и показательный характер и призвано остановить цепочку решений европейских стран, которые присоединяются к призывам США не допускать на свой рынок решения китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE.
ЕС намного более зависима от Китая, чем США и потому здесь стараются до последнего лавировать между Сциллой и Харибдой. Все же, в конечном итоге, выбирать придется, поэтому для Huawei ставки высоки и компания, как видим, готова к действиям.
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теги: Швеция Huawei судебные споры
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