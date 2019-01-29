Телеком: Представитель Китая в Евросоюзе осуждает атаки на Huawei

MForum.ru
29.01.2019,
Г-н Жан Мин (Zhang Ming), посланник Китая в Европейском Союзе, предупредил, что меры, которые предпринимают правительственные структуры ряда европейских стран для того, чтобы не допустить участия Huawei в развертывании сетей 5G, приведут к серьезным последствиям для глобального научного и экономического сотрудничества.
В интервью газете Financial Times г-н Мин заявил, что против Huawei сфабриковано досье, цель которого - сеять сомнения в безопасности использования решений компании. Вместе с тем, по мнению посланника, истинные мотивы совсем иные.
Г-н Мин также раскритиковал то, что он назвал клеветой и дискриминацией поставщика телеком-решений и других китайских компаний.
Такое мнение сформировалось у посланника на основе сообщений о действиях регуляторов и других правительственных агентств в отдельных странах Евросоюза, которые сейчас заняты оценкой безопасности применения решений Huawei для развертывания сетей 5G при одновременном росте давления со стороны США.
Huawei, как и представители власти Китая, продолжает утверждать, что продукция компании не несет рисков национальной безопасности стран, которые ее закупают. Компания выражает готовность сотрудничать с любыми службами безопасности для того, чтобы подтвердить свою правоту.
Тем не менее, на прошлой неделе Vodafone Group объявила о приостановке монтажа решений Huawei в ядре сети, которое обслуживает европейские операции компании. Интересно, что при этом гендиректор компании Nick Read отметил, что полный запрет на использование решений Huawei значительно замедлит развертывание 5G в Европе и приведет к росту затрат телеком-операторов. Источник: mobileworldlive.com
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теги: ЕС Европа Huawei конфликты судебные споры торговая война
© Алексей Бойко,
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