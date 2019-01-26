Телеком: Китай грозится ответом Канаде за отлучение Huawei

MForum.ru

Телеком: Китай грозится ответом Канаде за отлучение Huawei

26.01.2019, MForum.ru

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Наблюдать за осторожными усилиями Запада по отказу от использования китайского телеком-оборудования в создании критической инфраструктуры - никаких детективов не надо. Здесь и спецслужбы, и угрозы, и заложники - заваривается "крутая каша". А в России все спокойно и никто пока не спохватился, насколько глубоко заполз китайский дракон.

Китай

Если правительство Канады запретит Huawei Technologies участвовать в конкурсах на поставку решений 5G, ссылаясь на подозрения компании в шпионаже, у этого будут последствия, заявил посол Китая в Канаде г-н Lu Shaye. Он также назвал “ударом в спину” задержание 1 декабря топ-менеджера компании Huawei г-жи Мэн Ваньчжоу в Канаде по требованию США. Г-жа Ваньчжоу выпущена под залог $10 млн, и сейчас проживает в особняке в Ванкувере в ожидании решений судебной системы Канады, тем временем, власти США требуют ее экстрадиции.

В частности, обещанные послом Китая в Канаде “последствия” могут самым непосредственным образом коснуться трех граждан Канады, задержанных в Китае - двое из них недавно арестованы по “соображениям национальной безопасности”, третьему вынесен смертный приговор за контрабанду наркотиков. В китайских тюрьмах оказались бывший канадский дипломат Michael Kovrig, предприниматель Michael Spavor, а казнь грозит Robert Schellenberg, ранее приговоренному к 15-летнему заключению, - китайские власти изменили приговор на смертную казнь. Многие склонны рассматривать аресты и изменение приговора в качестве “ответного хода” китайцев и инструмента давления Китая на Канаду и другие страны, которые рассматривают возможность отказа от покупки китайского телеком-оборудования.

В Канаде правительство по официальной версии событий “ожидает выводов специалистов по национальной безопасности” с тем, чтобы принять обоснованное решение в отношении возможностей китайских компаний участвовать в построении сетей 5G.

Huawei за последние годы выстроила обширную сеть связей с ведущими исследовательскими университетами Канады, что позволяет китайцам участвовать в создании интеллектуальной собственности, которую Huawei использует для укрепления своих позиций на рынке технологий 5G. И если Оксфорд, например, уже отказался от ряда грантов Huawei, то канадские университеты пока что не сворачивали сотрудничества с этой компанией, несмотря на получение предупреждений о необходимости быть осторожнее во взаимодействии с Huawei. Соответствующие предупреждения были направлены в ряд университетов Канадской службой безопасности (CSIS).

Правительство Канады пока что не приняло прямой запрет в отношении поставок в Канаду решений Huawei 5G, но г-жа Freeland, министр иностранных дел Канады, на днях напомнила, что деятельность китайской компании тщательно изучается службой безопасности страны и правительственными чиновниками.

Бывший директор CSIS Ward Elcock заявил, что угрозы китайского посла Канаде хорошо иллюстрируют то, почему в западных странах все больше нервничают по-поводу присутствия оборудования Huawei в национальных сетях. Кроме того, эксперты по безопасности справедливо указывают на то, что принятый в Китае в 2017 году закон требует от всех китайских компаний при необходимости всемерно поддерживать усилия китайской разведки. И если коммунистическое правительство Китая “попросит” Huawei предусмотреть backdoors в своих программных или аппаратных решениях для шпионажа или диверсий, в Huawei вряд ли смогут отказаться выполнить такую просьбу. “Риски связаны не с Huawei, как таковой, а с взаимодействием с Китаем в целом”, - уверен Elcock.

Положение канадцев сложное, поскольку телеком-инфраструктура этой страны сейчас тесно увязана с американской. В случае, если сотрудничество с Huawei продолжится, в США могут перестать доверять безопасности канадской телеком-инфраструктуры, что повлечет целый ряд неприятных для Канады последствий.

В этих условиях премьер-министр Канады пытается заручиться поддержкой других мировых лидеров с тем, чтобы добиться освобождения двух канадских граждан и помилования для Шелленберга, в частности, эту тему планируется поднять в Давосе. Китайский посол предупреждает, что это не даст результата и, напротив, усилит напряженность. Ряд стран и образований уже высказались в поддержку Канады в вопросе об освобождении канадских граждан - США, Австралия, Евросоюз, Франция, Германия, Объединенное Королевство, Нидерланды, Латвия, Литва и Эстония.

По материалам источника: theglobeandmail.com;

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теги: Китай Канада Huawei 5G пятое поколение конфликты скандалы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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