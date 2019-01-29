Телеком: TPG Telecom отказывается от решения Huawei

29.01.2019, MForum.ru

Австралийская компания TPG Telecom приняла решение остановить развертывание сети LTE, поскольку поставщиком должна была выступить компания Huawei. Использовать оборудование сотовой связи китайских поставщиков для развертывания сетей связи в Австралии ранее запретило правительство страны, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Таким образом TPG Telecom стала первой “жертвой” объявленного в Австралии запрета. В TPG Telecom объясняют выбор Huawei в качестве поставщика тем, что китайцы пообещали простой переход строившейся сети LTE до 5G. Теперь действовать этим путем не получится, поэтому в компании отказались от продолжения проекта.

В Huawei решение компании назвали разочаровывающим. Отмена стройки обошлась компании TPG в US$72 млн. Впрочем, поскольку TPG договорилась о слиянии с австралийским подразделением Vodafone Group PLC, продолжение строительства собственной сети LTE компанией TPG привело бы к ненужному дублированию.

Компании Vodafone и TPG все еще не получили одобрения на слияние от Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC). Не исключено, что отказ от строительства поменяет и отношение регулятора к слиянию компаний с позитивного на негативное.

Стоимость акций конкурирующих операторов сотовой связи, Telstra и Optus, выросла на несколько процентов, - так рынок реагирует на то, что не случится роста конкуренции из-за появления на рынке нового оператора.

В Австралии решения 4G Huawei используют также Vodafone и Optus, теперь этим компаниям придется поменять свои планы в отношении выбора поставщиков. Наиболее вероятные кандидаты на замену - Ericsson и Nokia. По материалам reuters.com

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