Телеком: TPG Telecom отказывается от решения Huawei

MForum.ru

Телеком: TPG Telecom отказывается от решения Huawei

29.01.2019, MForum.ru

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Австралийская компания TPG Telecom приняла решение остановить развертывание сети LTE, поскольку поставщиком должна была выступить компания Huawei. Использовать оборудование сотовой связи китайских поставщиков для развертывания сетей связи в Австралии ранее запретило правительство страны, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Huawei

Таким образом TPG Telecom стала первой “жертвой” объявленного в Австралии запрета. В TPG Telecom объясняют выбор Huawei в качестве поставщика тем, что китайцы пообещали простой переход строившейся сети LTE до 5G. Теперь действовать этим путем не получится, поэтому в компании отказались от продолжения проекта.

В Huawei решение компании назвали разочаровывающим. Отмена стройки обошлась компании TPG в US$72 млн. Впрочем, поскольку TPG договорилась о слиянии с австралийским подразделением Vodafone Group PLC, продолжение строительства собственной сети LTE компанией TPG привело бы к ненужному дублированию.

Компании Vodafone и TPG все еще не получили одобрения на слияние от Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC). Не исключено, что отказ от строительства поменяет и отношение регулятора к слиянию компаний с позитивного на негативное.

Стоимость акций конкурирующих операторов сотовой связи, Telstra и Optus, выросла на несколько процентов, - так рынок реагирует на то, что не случится роста конкуренции из-за появления на рынке нового оператора.

В Австралии решения 4G Huawei используют также Vodafone и Optus, теперь этим компаниям придется поменять свои планы в отношении выбора поставщиков. Наиболее вероятные кандидаты на замену - Ericsson и Nokia. По материалам reuters.com 

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теги: Австралия Huawei конфликты TPG Telecom торговая война 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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