Телеком: Китайцы поучат американцев законы писать

07.03.2019, MForum.ru

Председатель правления Huawei, г-н Го Пин ожидаемо сделал в 7 утра по Москве свое Очень Важное Заявление. Как ожидалось еще вчера, речь идет подаче иска в американский суд на правительство США за запреты на приобретение оборудования Huawei. Желающие это послушать приглашаются в Youtube

Суть претензий китайцев к конгрессу и правительству США - принятый в 2018 году закон о государственной обороне США, а именно раздел 889, противоречит американской Конституции. Плохой закон, нужно корректировать, - уверены в Huawei.

Что же, развлечемся наблюдением за тем, как китайцы учат американцев соблюдать конституцию. Американцы, кстати, действительно выступили слабо, не создав увесистой доказательной базы в том, в чем они попытались обвинять Huawei, а у китайской компании достаточно денег, чтобы юристы в судах доказали что она чиста, как свежевыпавший снег.

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теги: телеком Huawei США скандалы конфликты